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رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في إياب ربع نهائي أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي والهلال السوداني،
الأهلي والهلال السوداني، فيتو

حقق النادي الأهلي الفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد، في مباراة الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب والتي تقام يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

 

مباراة الأهلي والهلال السوداني 

وكاد أشرف بن شرقي يفتتح التسجيل من ضربة رأسية بالدقيقة 7، لكن تصدى له عيسى فوفانا حارس الهلال.

ثم سجل محمد هاني لاعب الأهلي الهدف الأول ضد الهلال السوداني، بالدقيقة 11.

واستمرت السيطرة الحمراء بعد ذلك، ولكن دون الوصول للشباك وسط تألق لدفاع وحارس الهلال.

ومع بداية الشوط الثاني استمر الضغط الأحمر لتسجيل هدف ثانٍ ولكن جميع المحاولات لم تنجح حتى الدقيقة 60.

واستمرت محاولات الأهلي لتسجيل هدف ثانٍ ولكن دفاع الهلال نجح في الدفاع عن مرماه.

وأعلن مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الهلال السوداني 

وجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي كل من: عمر كمال وحسين الشحات وعمرو السولية وأفشة وأحمد رضا ومصطفى العش ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي. 

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