الأهلي VS الهلال في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، استمرار استبعاد معلول من قائمة الأحمر، الفريق السوداني يعلن غياب نجميه، وكولر يستقر على التشكيل الأساسي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي على الهلال السوداني بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي.

جاء هدف فوز الأهلي على الهلال، بأقدام محمد هاني من تصويبة مميزة.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

الأهلي يبحث عن الصعود لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويبحث النادي الأهلي عن تحقيق التعادل على الأقل للصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أملا في المحافظة على اللقب.

قائمة الأهلي لرحلة موريتانيا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لرحلة موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد وأكرم توفيق وأشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومصطفى العش ويحيى عطية الله وكريم الدبيس.



في خط الوسط: مروان عطية وأحمد رضا ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية وإمام عاشور وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله.

في خط الهجوم: وسام أبوعلي وجراديشار.

علي معلول على رأس غيابات الأهلي في رحلة موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني

واستبعد كولر من قائمة الأهلي المسافر إلى موريتانيا كلا من: علي معلول وعمر الساعي وأحمد كوكا وخالد عبد الفتاح ومصطفي مخلوف وسمير محمد وكريم فؤاد وحمزة عبد الكريم وكريم نيدفيد.

علي معلول

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: يحيى عطية الله وأشرف داري ورامي ربيعة ومحمد هاني

في خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق

في خط الهجوم: حسين الشحات وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي.

الأهلي والهلال

تأكد غياب ثنائي الهلال السوداني أمام الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد نادي الهلال السوداني في بيان رسمي عبر حسابه، عن غياب ثنائي الفريق أمام النادي الأهلي، في المباراة المقرر أن تجمع بينهم الثلاثاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن نادي الهلال عن غياب قائد الفريق محمد عبد الرحمن، بسبب معاناته من إصابة على مستوى الكاحل، مما يجعله يحتاج إلى راحة لنحو أسبوعين.

كما أعلن نادي الهلال عن غياب التونسي الطيب بن زيتون بسبب تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الأهلي، في ذهاب ربع نهائي مسابقة أبطال إفريقيا، على مستوى الأربطة الجانبية للركبة، ويحتاج إلى راحة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع.

ونشر محمد عبد الرحمن صوره له عبر حسابه الرسمي بعد تأكيد غيابه عن مباراة الأهلي وعلق عليها: “ الحمدلله ”.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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