كولر: سيطرنا على مجريات الأمور في الذهاب أمام الهلال ولا يشغلنا من سنواجه حال التأهل

دوري أبطال إفريقيا، أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة الهلال السوداني غدًا الثلاثاء في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف كولر، خلال الموتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر اتحاد الكرة الموريتاني:" ليس مهمًّا التأهل للدور ربع النهائي سواء كنت أول أو ثاني المجموعة، ولكن المهم في الأدوار التالية أن نتخطى الدور ربع النهائي، وصولًا إلى نصف النهائي والنهائي".

وزاد:" في لقاء الذهاب أمام الهلال بالقاهرة سيطرنا على مجريات الأمور وأهدرنا العديد من الفرص ولم نسجل سوى هدف واحد، وهذه هي كرة القدم، في حين لاحت للمنافس فرصة واحدة فقط طوال التسعين دقيقة، ونأمل أن تكون مباراة العودة بنفس الشكل وأن نحافظ على الفوز ونتخطى هذا الدور.

وأكد المدير الفني أن المستوى الذهني والبدني للفريق في ارتفاع مستمر، خاصة واننا في منتصف الموسم، ونأمل في زيادة المستوى الذهني والبدني خلال مباراة الغد وتحقيق الفوز.

وأضاف قائلًا: نركز في مباراة الغد بشكل أساسي ولا نهتم بغير تحقيق الفوز والتأهل للدور التالي، ولا يشغلنا من سنواجه خاصة وأننا لدينا مباراة قوية، وبعد الانتهاء منها يمكننا التفكير فيما هو قادم.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وخلال الاجتماع الفني للمباراة، تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب شيخا ولد بيديا الذي تقام عليه المباراة، والإجراءات الخاصة ببدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا باللون الأصفر، فيما يرتدي فريق الهلال طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من القميص البنفسجي والشورت الأزرق.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء غد الثلاثاء في موريتانيا.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال أفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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