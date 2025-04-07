الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كولر: سيطرنا على مجريات الأمور في الذهاب أمام الهلال ولا يشغلنا من سنواجه حال التأهل

مارسيل كولر،فيتو
مارسيل كولر،فيتو

دوري أبطال إفريقيا، أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة الهلال السوداني غدًا الثلاثاء في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف كولر، خلال الموتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر اتحاد الكرة الموريتاني:" ليس مهمًّا التأهل للدور ربع النهائي سواء كنت أول أو ثاني المجموعة، ولكن المهم في الأدوار التالية أن نتخطى الدور ربع النهائي، وصولًا إلى نصف النهائي والنهائي".

وزاد:" في لقاء الذهاب أمام الهلال بالقاهرة سيطرنا على مجريات الأمور  وأهدرنا العديد من الفرص ولم نسجل سوى هدف واحد، وهذه هي كرة القدم، في حين لاحت للمنافس فرصة واحدة فقط طوال التسعين دقيقة، ونأمل أن تكون مباراة العودة بنفس الشكل وأن نحافظ على الفوز ونتخطى هذا الدور. 

وأكد المدير الفني أن المستوى الذهني والبدني للفريق في ارتفاع مستمر، خاصة واننا في منتصف الموسم، ونأمل في زيادة المستوى الذهني والبدني خلال مباراة الغد وتحقيق الفوز.

وأضاف قائلًا: نركز في مباراة الغد بشكل أساسي ولا نهتم بغير تحقيق الفوز والتأهل للدور التالي، ولا يشغلنا من سنواجه خاصة وأننا لدينا مباراة قوية، وبعد الانتهاء منها يمكننا التفكير فيما هو قادم.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني 

وخلال الاجتماع الفني للمباراة، تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب شيخا ولد بيديا الذي تقام عليه المباراة، والإجراءات الخاصة ببدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا باللون الأصفر، فيما يرتدي فريق الهلال طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من القميص البنفسجي والشورت الأزرق.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء غد الثلاثاء في موريتانيا. 

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال أفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر  أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مارسيل كولر كولر الأهلي النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

كولر: خبرة لاعبي الأهلي تشكل فارقا كبيرا في مواجهة الهلال السوداني

قنديل يجتمع مع لاعبي الأهلي في معسكر موقعة الهلال

الأكثر قراءة

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف كواليس زيارة السيسي وماكرون (فيديو وصور)

صور اللقاء الأخير بين وزير التعليم ومدير إدارة الباجور قبل وفاته (انفراد)

عنفه أم شكره؟ التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بعد زيارة الوزير

التحفظ على قائد سيارة ملاكي تفحمت أعلى كوبري أكتوبر (صور)

برواتب تصل إلى 70 ألف ريال، فرص عمل للأطباء المصريين بالسعودية

سقوط طفلين من أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية، واتهامات للأم بإلقائهما

إتحاد الكرة يقرر شطب 4 إداريين و3 لاعبين في واقعة الاعتداء على حكم بالقسم الثالث

ترامب: سنفرض رسومًا إضافية 50% على الصين اعتبارًا من 9 أبريل في هذه الحالة

منوعات

المزيد

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف كواليس زيارة السيسي وماكرون (فيديو وصور)

‌فرنسا وإسبانيا تتقدمان على ألمانيا بعدد طالبي اللجوء في أوروبا للمرة الأولى

بالتزامن مع عرض مسلسل على نتفليكس، مراهق يقتل فتاة في تركيا

أزمة عائلية بين الأمير هاري وميجان ماركل بسبب أطفالهما

المزيد

خدمات

المزيد

برواتب تصل إلى 70 ألف ريال، فرص عمل للأطباء المصريين بالسعودية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

كيلو الأحمر الخردة بـ 350 جنيها، تعرف على أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات توماس مولر مع بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع صوت المزمار في المنام وعلاقته بموت المريض وخصام الصديق

ما حكم الشرع في تنازل والد العروسة عن كتابة قائمة المنقولات الزوجية؟، الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المحرمات

المزيد
الجريدة الرسمية