كولر: خبرة لاعبي الأهلي تشكل فارقا كبيرا في مواجهة الهلال السوداني

دوري ابطال إفريقيا، أكد مارسيل كولر، مدرب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الفريق أمام الهلال السوداني، المقرر لها غدا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي:" استعدينا للمباراة بشكل جيد ونعلم جيدا ىقوة الفريق السوداني وقوة لاعبيه، لذالك سنخوض مبارة الغد بحرص وتركيز شديد جدا، حاليا فائزون في المباراة الأولي بفارق هدف، ونتمني ان نخرج من الإياب ونحن فائزون.

وأضاف:" نعلم كيف نلعب علي النجيل الصناعي، الخبرات الكبيرة التي يمتلكها لاعبو الأهلي ستشكل عاملا فارقا معا في التعامل مع أرضية الملعب.

وواصل مدرب الأهلي " الطقس لن يُشكّل عائقًا بالنسبة للاعبي الفريق، بل على العكس، الأجواء هنا ألطف من القاهرة، لذلك لا أري ان الامر سيشكل تأثير سلبي علينا خلال مباراة الغد ".

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وخلال الاجتماع الفني للمباراة، تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب شيخا ولد بيديا الذي تقام عليه المباراة، والإجراءات الخاصة ببدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا باللون الأصفر، فيما يرتدي فريق الهلال طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من القميص البنفسجي والشورت الأزرق.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء غد الثلاثاء في موريتانيا.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال أفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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