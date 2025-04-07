تحذير صحي من غزة: حياة أكثر من 2 مليون مواطن مهددة بسوء التغذية وفقر الدم

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من كارثة صحية وشيكة تهدد أكثر من مليوني مواطن، نتيجة استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات الغذائية والدوائية إلى القطاع المحاصر منذ أشهر.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي اليوم، أن النقص الحاد في الغذاء وغياب المقومات الأساسية للتغذية السليمة باتا يهددان سكان القطاع بموجة متزايدة من حالات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، فضلًا عن ارتفاع معدلات الإصابة بفقر الدم في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الخانقة.

وأشارت إلى أن المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية أصبحت عاجزة عن التعامل مع حجم الحالات التي تستدعي تغذية علاجية وعناية طبية، في ظل النقص الكارثي في المستلزمات الأساسية، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية في القطاع.

وطالبت وزارة الصحة الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل والضغط من أجل فتح المعابر والسماح بدخول الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية لإنقاذ أرواح المدنيين، مؤكدة أن استمرار الحصار يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة سكان غزة، ويعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

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