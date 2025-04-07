الإثنين 07 أبريل 2025
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خارج الحدود

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى، فيتو

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى 

وقالت  دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: إن 93 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

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المؤسسات الدينية تنتفض بعد اقتحام المسجد الأقصى.. الأزهر: استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين حول العالم.. الأوقاف: تصرف يهدد السلم والأمن الدوليين.. والمفتي: همجية صهيونية مرفوضة

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقيام مستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحام المسجد الأقصى 

وأدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات الاقتحامَ السافر الذي يقوم به المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، برفقة مجموعات من المستوطنين الصهاينة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. 

وأكد المرصد أن هذه الاعتداءات المتكررة تُعد تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا صارخًا لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وانتهاكًا فجًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، الذي يعد حقًّا خالصًا للمسلمين وحدهم.


كما حذر مرصد الأزهر من أن هذه الاقتحامات الممنهجة تأتي في سياق محاولات سلطات الاحتلال فرض سيطرة صهيونية على المسجد الأقصى، ضمن مخطط تهويدي خطير يسعى إلى طمس الهوية الإسلامية والعربية للمدينة المقدسة، كما أن هذه الاعتداءات تمثل خرقًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، التي تحظر المساس بالأماكن المقدسة وتمنع أي تغيير في الوضع القائم.

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المسجد الأقصى اقتحام المسجد الأقصى شرطة الاحتلال الاسرائيلي

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