المؤسسات الدينية تنتفض بعد اقتحام المسجد الأقصى.. الأزهر: استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين حول العالم.. الأوقاف: تصرف يهدد السلم والأمن الدوليين.. والمفتي: همجية صهيونية مرفوضة

في مشهد يعكس تصاعد التوتر في الأراضي المحتلة، شهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامًا جديدًا من قبل وزير الأمن الإسرائيلي، في خطوة استفزازية أثارت موجة غضب عارمة على المستويات السياسية والدينية. وكعادتها، لم تقف المؤسسات الدينية في مصر صامتة أمام هذه الانتهاكات المتكررة بحق أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، بل أطلقت تحذيرات شديدة اللهجة، مؤكدة أن المساس بحرمة الأقصى يعد تعديًا صارخًا على المقدسات الإسلامية واستفزازًا لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم حول العالم.

هذا التصعيد الجديد يطرح العديد من التساؤلات حول تداعياته المحتملة، لا سيما في ظل حالة الاحتقان التي تعيشها المنطقة، فكيف واجهت المؤسسات الدينية المصرية هذا الاعتداء؟ وما الرسائل التي وجهتها إلى المجتمع الدولي؟ وهل يمكن أن يسهم الغضب المتصاعد في تشكيل موقف عربي وإسلامي أكثر صرامة تجاه هذه الممارسات؟

مرصد الأزهر: حماية المقدسات الإسلامية في القدس واجبٌ على الأمة الإسلامية

من جانبه أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات الاقتحامَ السافر الذي قام به وزير الأمن الصهيوني المتطرف لباحات المسجد الأقصى المبارك، برفقة مجموعات من المستوطنين الصهاينة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.



وأكد المرصد أن هذه الاعتداءات المتكررة تُعد تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا صارخًا لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وانتهاكًا فجًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، الذي يعد حقًّا خالصًا للمسلمين وحدهم.



كما حذر مرصد الأزهر من أن هذه الاقتحامات الممنهجة تأتي في سياق محاولات سلطات الاحتلال فرض سيطرة صهيونية على المسجد الأقصى، ضمن مخطط تهويدي خطير يسعى إلى طمس الهوية الإسلامية والعربية للمدينة المقدسة، كما أن هذه الاعتداءات تمثل خرقًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، التي تحظر المساس بالأماكن المقدسة وتمنع أي تغيير في الوضع القائم.



وشدد المرصد أن حماية المقدسات الإسلامية في القدس واجبٌ على الأمة الإسلامية والعالم أجمع، داعيًا المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والأممية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، ومنع الاحتلال من فرض واقع جديد في المدينة المقدسة.



كما دعا المرصد الشعوب والمؤسسات الإسلامية والعربية إلى تكثيف جهودها لحماية المسجد الأقصى المبارك ودعم صمود المقدسيين في وجه هذا العدوان الغاشم، مؤكدًا أن هذه الممارسات العدوانية لن تغيّر من هوية القدس الإسلامية والعربية، وستظل القدس عاصمة أبدية لفلسطين.

بيان من وزارة الأوقاف المصرية بشأن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك



بدورها أدانت وزارة الأوقاف المصرية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، في تصرف استفزازي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.



وزارة الأوقاف تؤكد أن ما تقوم به إسرائيل من انتهاك لحرمة المسجد الأقصى، الذي هو مكان عبادة خالص للمسلمين، يمثل تجاوزًا سافرًا للقانون الدولي ويتناقض مع الشرعية الدولية. هذه الأفعال المتطرفة لا تضر بالسلام فقط، بل تسهم في زيادة حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.



وشددت الوزارة على أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد السلم والأمن الدوليين، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته في اتخاذ مواقف رادعة وفعّالة لوقف هذه التصرفات الاستفزازية. كما تحذر من أن السكوت عن هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع واندلاع موجة غضب واسعة قد تتسبب في تداعيات خطيرة.



وفي هذا السياق، تؤكد وزارة الأوقاف على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الدينية في القدس، وأن أي مساس بهذه المقدسات سيكون له تداعيات سلبية على الاستقرار في المنطقة والعالم.

مفتي الجمهورية يدين بأشد العبارات الاقتحام السافر للمسجد الأقصى... ويؤكد:

بدوره أدان الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات العدوان الصهيوني السافر للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال، معتبرًا أن هذا التصرف الإجرامي استفزازٌ متعمَّدٌ لمشاعر المسلمين في شتى بقاع الأرض، وهمجية صهيونيةٌ مرفوضةٌ وانتهاكٌ فجّ لحُرمة المقدسات الإسلامية، وتصعيدٌ خطيرٌ لا يمكن السكوت عنه.



وأكد مفتي الجمهورية، أن هذا الاقتحام الغاشم ليس مجرد حادث عابر، بل هو امتدادٌ لسلسلة ممنهجة من الجرائم التي تهدف إلى فرض واقع احتلالي جديد على الحرم القدسي، في تحدٍّ فجّ لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد ضرورة احترام المقدسات الدينية وعدم التعرض لها بأي شكلٍ من الأشكال، مشددًا على أن المسجد الأقصى المبارك، سيبقى حرمًا إسلاميًّا خالصًا ما بقيت الدنيا، ولن تُغيِّر الاقتحامات المتكررة ولا المخططات الصهيونية من هويته الراسخة، ولن تمنح الاحتلال أي شرعية زائفة على أرضٍ ليست له.



وحذّر، من أن هذا العدوان الممنهج سيؤدي إلى تداعيات خطيرة تُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات، وضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، قبل أن تجرّ المنطقة إلى مزيدٍ من التوتر والصراع.

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