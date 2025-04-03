الخميس 03 أبريل 2025
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خارج الحدود

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال

المسجد الأقصى، فيتو
المسجد الأقصى، فيتو

اقتحم مستوطنون، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

مستوطنون ينفذون جولات استفزازية في باحات الأقصى 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.

وفى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، أربعة مواطنين من مدينة نابلس، وقرية صرة جنوب غرب المدينة.

آليات عسكرية تقتحم منطقة الجبل الشمالي في نابلس

كما اقتحمت عدة آليات عسكرية منطقة الجبل الشمالي في نابلس، وداهمت إحدى البنايات وفتشت منازلها، واعتقلت منها المواطن عمر السرطاوي.

قوات الاحتلال تقتحم قرية صرة جنوب غرب نابلس

وقامت قوات الاحتلال باقتحام قرية صرة جنوب غرب نابلس، وبلدة بيت فوريك شرقا، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت في محتوياتها، واعتقلت من صرة كلا من: عبد الرحمن عارف عوض، ونجليه محمد وبدر.

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باحات المسجد الأقصى شرطة الاحتلال الاسرائيلي باحات الأقصى الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس منطقة الجبل الشمالي نابلس

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