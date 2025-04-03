مشروبات طبيعية تخلصك من سموم الفسيخ والكحك

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، يحرص كل شخص على ضبط النظام الغذائي مرة أخرى والإقلال من الحلوى والأملاح بسبب تناولهم بكثرة فى العيد ما يضر بصحة الجسم.

وبسبب تناول الكحك ومشتقاته والرنجة والفسيخ فى عيد الفطر المبارك د، اكتسب الجسم نسبة عالية من الأملاح والسموم ما يعمل على احتباس السوائل بالجسم وتراكم الدهون، لذا يجب التخلص منهم.

مشروبات تخلصك من سموم الفسيخ والكحك

وتقول الدكتورة مرام عيسى اخصائية التغذية، إن هناك بعض المشروبات التى يجب الإكثار منها عقب انتهاء العيد للتخلص من آثار أكلات العيد بالجسم، ومن هذه المشروبات:-

الشاى الأخضر فهو ينظم الهضم ويطرد السموم بالجسم ويحفز الجسم على حرق الدهون.

القرفة والزنجبيل وهما من المشروبات الحارقة التى تعالج الامساك وتحرق الدهون وتطرد السموم من الجسم.

مشروبات الديتوكس بأنواعها، وهى مهمة لأنها تطرد السموم من الجسم والأملاح أيضا، كما تعمل على علاج احتباس السوائل بالجسم، وطريقة تحضيرها سهلة حيث نضع شرائح فاكهة مع خضروات وليمون فى 2 لتر من الماء ليلة كاملة ويتم تناولهم على مدار اليوم التالى عقب وجبة الإفطار.

العصير الأخضر ويتم تحضيره من خلال وضع البقدونس والكرفس والليمون مع كوب ماء فى الخلاط الكهربائي ونشرب جيدا ثم يتم تناوله عقب وجبة الإفطار وهو ينظم الهضم ويعالج الإمساك ويطرد السموم والأملاح من الجسم.

الينسون والنعناع والكراوية فهى مشروبات تطهر المعدة وتنظم الهضم وتساعد فى طرد السموم من الجسم.

الماء الوفير حيث يجب تناول 2 لتر على مدار اليوم يوميا فهى تنشط الجسم وتعالج احتباس السوائل وتنظم الهضم وتطرد السموم من الجسم.

مشروبات تخلصك من سموم الفسيخ والكحك

نصائح مهمة لإنقاص الوزن

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضروات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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