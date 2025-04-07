الإثنين 07 أبريل 2025
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صحة ومرأة

الفجل ينقص الوزن ويحمي من السرطان ويقوي المناعة

فوائد الفجل، فيتو
فوائد الفجل، فيتو

فوائد الفجل، الفجل من الخضراوات الشهيرة على مستوى العالم ويستخدم بطرق مختلفة على حسب ثقافات البلاد المختلفة.

وفوائد الفجل، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي، إن الفجل من الخضروات الجذرية التي تُستهلك منذ آلاف السنين في العديد من الثقافات حول العالم، ويتميز بمذاقه الحاد والمنعش، إضافةً إلى فوائده الصحية المتعددة التي تجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعون إلى نمط حياة صحي ومتوازن.ط، ويُزرع الفجل بألوان وأحجام مختلفة، منها الأبيض، والأحمر، والأسود، ولكل نوع فوائده الخاصة، إلا أن القواسم الغذائية المشتركة بينها تجعل الفجل غذاءً غنيًا بالعناصر المفيدة.

فوائد الفجل 
فوائد الفجل 

فوائد الفجل للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد الفجل للصحة:-

  • يُعزز صحة الجهاز الهضمي، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تُسهل حركة الأمعاء وتُساعد في الوقاية من الإمساك، كما أن الفجل يُحفز إفراز العصارات الهضمية، مما يُسهم في تحسين عملية الهضم بشكل عام.
  • يُعتبر الفجل مدرًا طبيعيًا للبول، مما يساعد الجسم على التخلص من السموم والسوائل الزائدة، ويُساهم في تنظيف الكلى ومنع تكون الحصى، وبفضل محتواه العالي من الماء، يُعد الفجل من الخضراوات المرطبة التي تحافظ على توازن السوائل في الجسم.
  • أما من الناحية المناعية، فالفجل يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين "C"، وهو أحد مضادات الأكسدة المهمة التي تُعزز مناعة الجسم وتُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
  • كما أن المركبات الكبريتية الموجودة في الفجل، مثل الجلوكوسينولات، لها خصائص مضادة للسرطان، خاصة سرطان القولون والمعدة.
  • وبالنسبة لصحة الجلد، فإن الفجل يمد الجسم بالعناصر التي تُحسن من مظهر البشرة وتُقلل من الالتهابات الجلدية، كما يساعد في التخلص من البثور وتنقية البشرة من السموم.
  • إضافةً إلى ذلك، يُستخدم الفجل في بعض الحميات الغذائية لاحتوائه على سعرات حرارية منخفضة، مما يجعله مناسبًا لمن يرغبون في فقدان الوزن دون التضحية بالقيمة الغذائية.

إن الفجل ليس مجرد خضار يُضاف إلى السلطات، بل هو كنز غذائي غني بالفوائد الصحية التي تستحق أن يُدرج ضمن النظام الغذائي اليومي.

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