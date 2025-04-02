حذرت منه وزارة الصحة في العيد، ما هو التسمم الممباري وأخطر أعراضه؟

التسمم الممباري أحد أخطر أنواع التسمم الذي تزيد نسب الإصابة به في أيام العيد نتيجة الإفراط في تناول الفسيخ والأسماك المملحة وحذرت منه وزارة الصحة خلال أيام العيد.

ما هو التسمم الممباري؟

والتسمم الممباري يحدث نتيجة تناول الأسماك المملحة الفاسدة والتي تحتوي على جراثيم كلوستريديوم بوتولينوم وتسبب حالات التسمم وإذا دخلت سموم البوتولينوم إلى مجرى الدم، تسبب أعراض متعددة منها:

أعراض التسمم الممباري



تشمل أعراض وعلامات التسمم الممباري:

جفاف الفم

عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها

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تدلّي الجفون

تلعثم الكلام

عسر البلع

يضعف رد فعل حدقة العين للضوء أو يفقده تمامًا.

الفسيخ والرنجة

يمكن أن يؤدي عسر البلع إلى التهاب رئوي تنفسي وتتميز هذه الأعراض العصبية بأنها ثنائية الجانب ومتماثلة، تبدأ بالأعصاب

تضعف عضلات التنفس والأطراف والجذع تدريجيًا بنمط تنازلي.

مضاعفات حدوث التسمم الممباري

تشمل المضاعفات الرئيسية للتسمم الممباري:

فشل الجهاز التنفسي الناتج عن شلل الحجاب الحاجز

الالتهابات الرئوية

فترة حضانة ظهور أعراض التسمم الممباري

تبدأ الأعراض فجأة، عادةً بعد 18 إلى 36 ساعة من تناول السم، على الرغم من أن فترة الحضانة قد تتراوح من 4 ساعات إلى 8 أيام وغالبًا ما يسبق الغثيان والقيء وتقلصات البطن والإسهال الأعراض العصبية.

علاج التسمم الممباري

يجب على أي شخص تظهر عليه أعراض التسمم الممباري الذهاب لأقرب مستشفى حيث يتعرض إلى علامات ضيق التنفس ويحتاج ضعف الجهاز التنفسي العلاج في وحدة العناية المركزة

مضاد السموم



يجب أن يحصل المصاب بالتسمم الممباري يتوفر مضاد سمّ البوتولينوم ومع ذلك، قد يُبطئ مُضاد السم أو يُوقف تفاقم المرض.

يجب إعطاء مُضاد السم في أسرع وقت ممكن بعد التشخيص السريري، وعدم تأجيله انتظارًا لنتائج المزرعة أو تحليل السموم حيث تقل فائدة مُضاد السم إذا أُعطي بعد أكثر من 72 ساعة من ظهور الأعراض.

وقالت وزارة الصحة أن التسمم الممباري يهاجم الأعصاب الخاصة بالجسم، ويسبب ازدواج الرؤية، وصعوبة الكلام وضعف الأطراف العليا للجسم، وقد يصيب عضلات الجهاز التنفسي.





وأكدت وزارة الصحة أن تسمم الممباري يحدث نتيجة الطريقة الخاطئة في حفظ الأسماك المملحة التي تؤدي إلى نشاط البكتريا مشيرة الي ان أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة متعددة لذا يجب تجنب الإفراط في تناولها



وتتضمن خطورة الأسماك المملحة:

١- زيادة مستويات ضغط الدم حيث يحتوي الفسيخ والرنجة على كميات كبيرة من الأملاح التي تؤثر على مستويات الضغط في الدم.

٢- اضطرابات الجهاز الهضمي وعسر الهضم: يؤدي تناول الأسماك المملحة الي الشعور بالانتفاخ واضطرابات المعدة والحموضة التي تتطور وتصبح نزلة معوية حادة.

وأكدت وزارة الصحة توفر مصل البتيوليزم مجانا بطواريء مستشفيات وزارة الصحة للحصول عليه فور تشخيص اي مريض بالتسمم الممباري

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