نصائح مهمة يجب اتباعها لتثبيت الوزن عقب انتهاء فترة الدايت

انقاص الوزن من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على جسم رشيق وصحى، ولكن الأهم مو إنقاص الوزن هو الحفاظ على الوزن بعد انتهاء فترة الريجيم حتى لا يعود الجسم إلى الوزن الزائد مرة أخرى.

وتحرص بعض الفتيات على الانتظام على الريجيم حتى بعد إنقاص الوزن، لتجنب حدوث أى زيادة بالوزن، ولكن البعض الآخر يبحث عن طرق تثبيت الوزن وعادة تكون من خلال طبيب مختص.

نصائح مهمة لتثبيت الوزن عقب انتهاء الدايت

ويقول الدكتور أحمد البدوي اخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي، إت هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عقب انتهاء فترة الريجيم لتثبيت الوزن والحفاظ على رشاقة الجسم، ومن هذه النصائح:-

الاستمرار في تناول وجبات متوازنة، مع التركيز على البروتين، الخضراوات، والدهون الصحية.

ممارسة الرياضة بانتظام، حتى لو كانت رياضة خفيفة مثل المشي نصف ساعة يوميا.

تجنب السكريات والمأكولات المصنعة، فالاختيارات اليومية بطريقة صحية تفرق كثيرا في تثبيت الوزن.

الحفاظ على شرب المياه، بمعدل ليتر ونصف إلى ليترين يوميا يساعد الجسم فى الحفاظ على توازنه.

المتابعة مع طبيب التغذية بإنتظام، للتأكد من ثبات الوزن والحصول على نصائح مخصصة لعدم زيادة الوزن.

نصائح مهمة لتثبيت الوزن

نصائح مهمة لإنقاص الوزن

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضروات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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