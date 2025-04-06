الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة كوكا، لوهافر يفوز عل مونبلييه 2ـ0 في الدوري الفرنسي

أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا

فاز فريق لوهافر على نظيره مونبلييه بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 28 ببطولة الدروي الفرنسي الممتاز.

مباراة لوهافر ومونبليله 

وسجل هدفي فريق لوهافر كل من يوسف كشطة وعبدولاي توريه في الدقائق 3 و33. 

وشارك كوكا أساسيا مع فريقه لوهافر قبل ان يغادر المباراة في الدقيقة 85.

ترتيب موبلييه ولوهافر في الدوري الفرنسي

ورفع لوهافر رصيده إلى 27 نقطة ليتواجد في المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، فيما يحتل مونبلييه  المركز الثامن هشر برصيد 15 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد حسن كوكا كوكا لوهافر مونبلييه الدروي الفرنسي الممتاز

مواد متعلقة

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يتعادل سلبيًّا مع يونايتد في الدوري الإنجليزي (صور)

بالأرقام، ماذا قدم مصطفى محمد وكوكا في مواجهة لوهافر ونانت؟

الأكثر قراءة

أوراقه محروقة، مصدر روسي يرجح اغتيال بشار الأسد

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب، وهذا العيار يسجل 5030 جنيها

بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل

الحكومة تكشف مصير المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد بعد عملية التطوير

فتح أبواب الجحيم، كواليس إرسال إيران رسائل تهديد إلى قطر والإمارات

عدد حلقات مسلسل آسر للفنان باسل خياط

ليفربول يحقق رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

قرار جمهوري بالتجديد لنائبي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منوعات

المزيد

مصرع 30 شخصا في فيضانات بجمهورية الكونغو الديمقراطية

مصرع 15 شخصا في الولايات المتحدة جراء العواصف والأعاصير

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بوجود  مشكلات مالية

هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟، الإفتاء ترد

تفسير حلم وضع الكحل في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية