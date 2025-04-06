بمشاركة كوكا، لوهافر يفوز عل مونبلييه 2ـ0 في الدوري الفرنسي

فاز فريق لوهافر على نظيره مونبلييه بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 28 ببطولة الدروي الفرنسي الممتاز.

مباراة لوهافر ومونبليله

وسجل هدفي فريق لوهافر كل من يوسف كشطة وعبدولاي توريه في الدقائق 3 و33.

وشارك كوكا أساسيا مع فريقه لوهافر قبل ان يغادر المباراة في الدقيقة 85.

ترتيب موبلييه ولوهافر في الدوري الفرنسي

ورفع لوهافر رصيده إلى 27 نقطة ليتواجد في المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، فيما يحتل مونبلييه المركز الثامن هشر برصيد 15 نقطة.

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