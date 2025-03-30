بالأرقام، ماذا قدم مصطفى محمد وكوكا في مواجهة لوهافر ونانت؟

شهدت مباراة لوهافر ونانت، مساء اليوم الأحد، في الدوري الفرنسي صداما مصريا بين أحمد حسن كوكا مهاجم لوهافر ومصطفى محمد مهاجم نانت.

وتغلب لوهافر على ضيفه نانت 3-2 في الجولة 27 للدوري الفرنسي.

أرقام مصطفى محمد وكوكا في المواجهة

وشهدت المباراة مشاركة كوكا في صفوف لوهافر كبديل في الدقيقة 73 بينما لعب مصطفى محمد أساسيا في قيادة هجوم نانت وتم استبداله في الدقيقة 79.

وحصل كوكا على تقييم (7) بحسب موقع سوفا سكور بينما حصل مصطفى محمد على تقييم (7.1).

ولم يسدد مصطفى محمد خلال المباراة سوى مرة واحدة وجاءت في القائم بينما راوغ مرتين بنجاح من أصل 3 ولمس الكرة 35 مرة كما قدم 8 تمريرات صحيحة من أصل 17.

وفاز مصطفى محمد 8 مرات بصراعات ثنائية من أصل 11 و4 مرات في التحامات هوائية من أصل 9.

وشارك كوكا 17 دقيقة في المباراة، ووجه تسديدة واحدة تجاه المرمى ولمس الكرة 12 مرة كما قدم 6 تمريرات صحيحة من أصل 7 ولم يفز بأي التحامات ثنائية أو هوائية.

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