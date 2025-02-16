الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عبد المنعم بديلا، نيس يفوز على لوهافر 3-1 في الدوري الفرنسي بمشاركة كوكا

نيس، فيتو
نيس، فيتو

حقق فريق نيس الفوز على مضيفه لوهافر بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب جول ديشاسا، ضمن لقاءات الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

سجل أهداف نيس، جايتان لابورد وإتيان كينكوي بالخطأ في مرماه وسفيان ديوب في الدقائق 16 و18 و90، بينما سجل ياسين كشطة هدف لوهافر في الدقيقة 28.

بينما تعرض ملفن بارد لاعب نيس للطرد في آخر دقائق اللقاء.

 

موقف محمد عبد المنعم وأحمد حسن كوكا في اللقاء

شارك أحمد حسن كوكا أساسيا مع فريقه لوهافر في مواجهة نيس، وخرج في الدقيقة 70.

بينما تواجد محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس ولم يشارك في المباراة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيس فريق نيس لوهافر الدوري الفرنسي محمد عبد المنعم احمد حسن كوكا

مواد متعلقة

الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يفوز على تولوز بهدف

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يخسر من موناكو بسباعية في الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي، تعادل أنجيه وأولمبيك مارسيليا سلبيا في الشوط الأول

بطريقة مبتكرة، مارسيليا يقدم لاعبه الجديد الجزائري أمين جويري (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

أول قرار من بيسيرو بعد تعادل الزمالك أمام بتروجت

مفاجآت جديدة عن ضحية سفاح الإسكندرية الثالثة (فيديو)

التشخيص المبدئي لإصابة زيزو في مباراة بتروجت

القصة الكاملة لأزمة رجل مباراة الزمالك وبتروجت

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

ما حكم كشف طبيب النساء على المرأة بنهار رمضان؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

شوقي علام: الجماع في ليالي رمضان جائز والصيام لا يفسد بالجنابة (فيديو)

ليلة تألق عبد الله وعاشور، الأهلي يكتسح الإسماعيلي برباعية ويتصدر الدوري المصري

منوعات

المزيد

الكويت تستضيف مسابقة أجمل قطة فى منطقة الشرق الأوسط

رغم تشجيعه مانشستر يونايتد، زعيم كوريا الشمالية يحظر بث الدوري الإنجليزي

صيني يتسلق أشهر قمم الجبال باستخدام يديه فقط، ما القصة ؟

على راسي أشوف ابتسامتك وانتصارك، مسئول مصري يقبل رأس شاب فلسطيني أهداه حلوى (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر السكر اليوم الأحد 16-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شوقي علام: الجماع في ليالي رمضان جائز والصيام لا يفسد بالجنابة (فيديو)

مظاهر قيومية الله، تفسير الشعراوي للآية 5 من سورة آل عمران (فيديو)

تفسير رؤية الحنطور في المنام وعلاقته بقدوم الخير وتحسن الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية