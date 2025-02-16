عبد المنعم بديلا، نيس يفوز على لوهافر 3-1 في الدوري الفرنسي بمشاركة كوكا

حقق فريق نيس الفوز على مضيفه لوهافر بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب جول ديشاسا، ضمن لقاءات الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

سجل أهداف نيس، جايتان لابورد وإتيان كينكوي بالخطأ في مرماه وسفيان ديوب في الدقائق 16 و18 و90، بينما سجل ياسين كشطة هدف لوهافر في الدقيقة 28.

بينما تعرض ملفن بارد لاعب نيس للطرد في آخر دقائق اللقاء.

موقف محمد عبد المنعم وأحمد حسن كوكا في اللقاء

شارك أحمد حسن كوكا أساسيا مع فريقه لوهافر في مواجهة نيس، وخرج في الدقيقة 70.

بينما تواجد محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس ولم يشارك في المباراة.

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