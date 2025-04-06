الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

24 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق بغزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، مساء اليوم الأحد، باستشهاد 24 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم.

13 ألف فلسطيني بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 13 ألف مريض بحاجة إلى مغادرة القطاع لمتابعة العلاج التخصصي.

وحذرت الوزارة من أن الوضع الصحي والإنساني في القطاع وصل إلى مستويات خطيرة وكارثية.

ونبهت إلى أن استمرار إغلاق المعابر يفاقم الحالة الصحية لمئات المرضى والجرحى ممن ينتظرون السفر للعلاج".

 

العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن منع الإمدادات يهدد الأمن الغذائي ويزيد الوفيات بين الأطفال بسبب سوء التغذية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عدوانه علي قطاع غزة منذ يوم 18 مارس الماضي، بعد هدنة امتدت لنحو شهرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع غزة غزة وزارة الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة

مواد متعلقة

خامنئي يضع القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى

13 ألف فلسطيني بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة

حزب المحافظين: محور موراج محاولة لتكريس التهجير القسري وتفريغ غزة من سكانها

محور موراج.. أحدث مخططات الاحتلال الصهيوني للسيطرة على غزة بعد نتساريم وفيلادلفيا.. احتلاله يدمر أحد أهم شرايين الحياة للقطاع

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل

ليفربول يحقق رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

قرار جمهوري بالتجديد لنائبي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مفاجأة على عهدة الصقر: زيزو يوقع العقود الرسمية مع الأهلي خلال أيام

أوراقه محروقة، مصدر روسي يرجح اغتيال بشار الأسد

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع تكلفة الاستهلاك بالعدادات الكودية الجديدة

لماذا يرفض ياسر برهامي التصعيد ضد إسرائيل ردًا على مجازر غزة؟

"المتحدة للصيادلة" على حافة الإفلاس، المحكمة تحدد 13 أبريل للحكم

منوعات

المزيد

مصرع 15 شخصا في الولايات المتحدة جراء العواصف والأعاصير

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات في عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟، الإفتاء ترد

تفسير حلم وضع الكحل في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

تفسير رؤية الإصابة بالعمى في المنام وعلاقتها بالحصول على مال وفير

المزيد
الجريدة الرسمية