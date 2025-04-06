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خارج الحدود

رئيسة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني: تصرف إسرائيل بحق النائبتين إهانة

النائبتان فى البرلمان
النائبتان فى البرلمان البريطاني، فيتو

قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني إن تصرف إسرائيل بحق النائبتين "إهانة لبريطانيا وستندم عليه إسرائيل".

سلطات الاحتلال تمنع نائبتين من حزب العمال البريطاني من الدخول

وقد منعت السلطات الإسرائيلية، أمس السبت، نائبتين من حزب العمال البريطاني من الدخول بعد وصولهما إلى مطار بن جوريون، بدعوى الاشتباه في نيّتهما توثيق أنشطة قوات الأمن الإسرائيلية ونشر الكراهية ضد إسرائيل.

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لندن: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني

بدأت بوادر أزمة دبلوماسية بين بريطانيا ودولة الاحتلال إسرائيل تطفو على السطح خلال الساعات الأخيرة، إثر إلقاء سلطات الاحتلال القبض على نائبتين بالبرلمان البريطاني فور وصولهما إلى مطار بن جوريون، وفق وسائل إعلام عبرية وإنجليزية.

وعلق وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، على واقعة اعتقال النائبتين البريطانيتين، وكتب عبر حسابه على "إكس": "هذا أمر غير مقبول ومقلق للغاية".

وأضاف لامي "أوضحتُ لنظرائي في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست الطريقة الصحيحة لمعاملة أعضاء البرلمان".

وكانت سلطة السكان والهجرة بحكومة الاحتلال الإسرائيلية قد رفضت دخول النائبتين البريطانيتين، يوان يونج وابتسام محمد، إلى تل أبيب بزعم أنهما دعتا إلى مقاطعة إسرائيل.

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حزب العمال البريطاني إسرائيل بريطانيا

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