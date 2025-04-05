كندا تحذر مواطنيها من فحص أجهزتهم عند دخولهم الولايات المتحدة

حذرت السلطات الكندية، مواطنيها من احتمال تفتيش محتويات الأجهزة الإلكترونية التي بحوزتهم عند الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة.

أفادت بذلك شبكة CBC التلفزيونية، نقلًا عن توصيات محدثة من الحكومة الكندية للمسافرين إلى الولايات المتحدة

ونقلت القناة مقتطفًا من التوصيات الجديدة: “تطبق السلطات الأمريكية متطلبات الدخول بصرامة. توقعوا عمليات تفتيش عند نقاط الدخول، بما في ذلك فحص الأجهزة الإلكترونية”.

كما حذرت السلطات الكندية مواطنيها، من أنه في حالة منعهم من دخول الولايات المتحدة، قد يتم إرسالهم إلى الاحتجاز المؤقت قبل ترحيلهم.

وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن رجال الأمن الأمريكيين، يحتاجون خارج منطقة الحدود للحصول على مذكرة للتحقق من محتويات جهاز كمبيوتر محمول أو هاتف، ولكن على الحدود نفسها لا يحتاجون إلى إذن خاص للقيام بذلك.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان تحدث صراحة وعلانية في مرات عديدة عن ضرورة ضم كندا إلى الولايات المتحدة.

ووصف ترامب رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، الذي استقال من منصبه، بـ"حاكم مقاطعة كندا العظيمة"، كما أشار ترامب إلى أن كندا كان بإمكانها تجنب الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن والحصول على حماية عسكرية لو انضمت إلى الولايات المتحدة بصفة الولاية رقم 51.

وأكد ترامب أنه إذا انضمت كندا إلى الولايات المتحدة، فسيدفع السكان نصف ما يدفعونه حاليا للناتو، وستحصل بلادهم على حماية موثوقة.

ووصف ترامب كندا بأنها "أسوأ شريك" للتفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه قال إنها "مقدر لها" أن تصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين في المستقبل.

من جانبها، صرحت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي بأن العلاقات مع الولايات المتحدة لن تعود أبدا لسابق عهدها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة واسعة يوم الأربعاء الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.