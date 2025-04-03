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خارج الحدود

كندا تفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على بعض الصادرات الأمريكية

رئيس الوزراء الكندي،
رئيس الوزراء الكندي، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن كندا فرضت رسوما جمركية بـ25% على بعض الصادرات الأمريكية بقطاع السيارات.

كندا تفرض رسوما جمركية بـ25% على بعض الصادرات الأمريكية 

ألقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قنبلة نووية على النظام التجاري العالمي، وفرض سلسلة من الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة، في خطوة أدت إلى اضطراب الأسواق المالية وتعميق المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي، واشتعال صراعات وحرب تجارية عالمية مع أكبر الشركاء التجاريين لواشنطن.

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ترامب يفرض نوعين من الرسوم الجمركية

وفرض ترامب نوعين من الرسوم الجمركية التي شملت مجتمعةً 180 دولة: الأول عبارة عن رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 %على الواردات، والآخر رسوم جمركية متبادلة مع الدول التي لدى أمريكا تبادل تجاري معها، حيث تراوحت بين 10% و49%.

 

واعتبر خبراء، أن إقدام ترامب على هذه الخطوة –الرسوم الجمركية- بانها أكبر مقامرة سياسية بالاقتصاد الأمريكى، يقوم بها رئيس للولايات المتحدة، وأشاروا إلى أنه –أي ترامب- يلعب لعبة عالية المخاطر يخاطر فيها بتأجيج دوامة تضخم على أمل استعادة الوظائف والصناعة إلى الولايات المتحدة.

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ترامب النظام التجاري العالمي الرسوم الجمركية

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