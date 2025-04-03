الخميس 03 أبريل 2025
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خارج الحدود

مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر قانونا لوقف رسوم ترامب على كندا

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا من شأنه إنهاء الرسوم الجمركية الجديدة على كندا، بعد ساعات فقط من كشف الرئيس دونالد ترامب عن مجموعة من الرسوم الجديدة واسعة النطاق.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتا مقابل 48 لصالح الموافقة على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، حيث من المرجح تجميده.

 وفي صفعة لترامب، تعاون أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين للمضي بالتشريع.
 

ويتضمن مشروع القانون الذي رعاه الديمقراطيون إنهاء حالة طوارئ وطنية أعلنها ترامب في 22 يناير وربطها بالواردات غير القانونية من عقار الفنتانيل المسبب للوفاة من المكسيك وكندا والصين، والتي تذرع بها لاستهداف كندا بتعريفات جمركية ضخمة.
 

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جلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجديدة مجلس النواب أعضاء جمهوريين

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