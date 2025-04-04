الإسماعيلي يكشف تفاصيل حظر القيد بسبب مستحقات جان موريل ومحمد بن خماسة

أعلن النادي الإسماعيلي، أنه تم فرض حظر قيد وتسجيل اللاعبين الجدد، على خلفية القضايا المتعلقة بمستحقات اللاعبين السابقين، الإيفواري جان موريل والجزائري محمد بن خماسة

وقال الإسماعيلي في بيان له أن الأمر يتطلب سداد المستحقات المالية للاعبين من أجل رفع حظر القيد.

وأضاف النادي في بيانه أنه من المتوقع صدور قرار جديد قريبًا بفرض حظر إضافى على التسجيل وذلك بسبب قضية اللاعب البوليفي كارميلو ألجاراناز، المتعلقة بمستحقاته المالية المتأخرة.

وأكمل " ويؤكد مجلس إدارة النادى أنه يبذل قصارى جهده ويواصل العمل ليلًا ونهارًا من أجل تسوية هذه الملفات المالية، والسعى الجاد نحو إيجاد حلول عاجلة تُسهم فى رفع حظر القيد الحالى وتجنب أى عقوبات إضافية وذلك قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية القادمة لموسم 2025 / 2026.

واختتم " ويُهيب النادى بجماهيره المخلصة الوقوف خلف الكيان فى هذه المرحلة الدقيقة، مُعربًا عن ثقته بأن الإسماعيلى، بدعم محبيه وتكاتف أبنائه، قادر على تجاوز التحديات والعودة إلى مكانته الطبيعية بين الكبار.

كاس تقبل استئناف الإسماعيلي وتقرر تخفيض غرامة فراس شواط

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" اليوم الخميس، قرارًا بشأن استئناف النادي الإسماعيلي جزئيًا في قضية المهاجم التونسي فراس شواط.

وتم تخفيض الغرامة المالية المستحقة على نادي الإسماعيلي لصالح شواط من 903 آلاف دولار أمريكي إلى 361 ألف دولار فقط، ما يمثل تخفيضًا قدره 542 ألف دولار.

قضية فراس شواط ضد النادي الإسماعيلي

وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أصدرت في 18 يناير 2024 حكمًا يُلزم الإسماعيلي بسداد 903 آلاف دولار لصالح اللاعب التونسي، قبل أن ينجح الفريق القانوني للنادي بقيادة المحامي الدولي السويسري ألكسندر زين روفينين في استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية في 7 فبراير 2024، مما أدى إلى تقليل المبلغ المستحق بشكل كبير.

ويُعد هذا الحكم بمثابة انتصار قانوني مهم للنادي الإسماعيلي، حيث خفف من الأعباء المالية الكبيرة على الدراويش، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

كما يُضاف هذا النجاح القانوني الجديد إلى سلسلة النجاحات التي حققها الفريق القانوني للنادي الإسماعيلي في الفترة الأخيرة، حيث تمكن سابقًا من، إلغاء الحكم الصادر لصالح اللاعب دييجو فيرنانديز، الذي كان يُلزم النادي بدفع مليون و400 ألف دولار.

وتقليص الغرامة المستحقة لصالح اللاعب الجزائري محمد بن خماسة، حيث تم تخفيضها من مليون و900 ألف دولار إلى 388 ألف دولار فقط، وذلك بقرار صادر عن محكمة "كاس".

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