كأس عاصمة مصر، الإسماعيلي يخطف تعادلا قاتلا من بيراميدز (صور)

تعادل فريق بيراميدز والإسماعيلي بهدفين لكل فريق على استاد الإسماعيلية في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الإسماعيلي وبيراميدز

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي في الدقيقة الـ 17 من زمن المباراة، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو، والتي أقرت بعدم صحتها.

وسجل دودو الجباس هدف التقدم لصالح فريقه بيراميدز، وذلك في الدقيقة 40 من زمن المباراة.

ففي الدقيقة 53 مطالبات بركلة جزاء للإسماعيلي والحكم يحتسبها بعد العودة لتقنية الفيديو.

وجاء هدف التعديل لصالح الإسماعيلي عن طريق مروان حمدي في الدقيقة 55 من زمن اللقاء عن طريق مروان حمدي من علامة الجزاء

تم أحرز مروان حمدي هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 77 وتعادل للإسماعيلي عبد الرحمن الدح في الدقيقة 88

تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز

وأعلن الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عمار - محمد نصر - عبد الكريم مصطفى.

خط الوسط: هشام محمد - عبد الرحمن الدح - عماد حمدي.

خط الهجوم: علي الملواني - نادر فرج - مروان حمدي

تشكيل بيراميدز ضد الإسماعيلي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود دونجا - علي جبر - طارق علاء - يوسف شيكا

خط الوسط: أحمد توفيق - يوسف أوباما - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: دودو الجباس

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - وليد الكرتي - محمود مرعي - مروان حمدي - علي حمودة - حسن طارق - عمر عبد العظيم - خالد حاتم - صامويل أومسا

مباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز

ويتواجد فريقا بيراميدز والإسماعيلي في المجموعة الرابعة من كأس رابطة الأندية والتي تضم الاتحاد السكندري وحرس الحدود.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يأتي الإسماعيلي بالمركز الثالث بنقطة.

حكم مباراة بيراميدز أمام الإسماعيلي في كأس رابطة الأندية

حكم ساحة: إبراهيم محمد.

حكم مساعد 1: أحمد صلاح.

حكم مساعد 2: محمد علي توفيق.

حكم رابع: أحمد جمال.

حكم تقنية الفيديو: مصطفى مدحت.

حكم مساعد تقنية فيديو: أحمد حامد فهيم

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.