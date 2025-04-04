أخبار مصر اليوم، الأرصاد تحذر من نشاط للرياح في هذه المناطق، المترو يعدل مواعيد تشغيل الخط الثالث، موعد ارتفاع درجات الحرارة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أجرى الدكتور عصام جميل، مدير مركز التعليم المدمج بالجامعة، جولة تفقدية شاملة للاطمئنان على انتظام وسير العملية التعليمية، تزامنًا مع انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024 - 2025 بمركز التعليم المدمج، وذلك وسط أجواء من التنظيم والاستعدادات المكثفة لاستقبال الطلاب في مختلف البرامج الدراسية التي يقدمها المركز.

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، المتحف الزراعي بالدقي، يرافقهم الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، للوقوف على أعمال التطوير والاستعدادات النهائية لمعرض زهور الربيع.

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غلق الكيانات الوهمية لمزاولتهما أنشطة تعليمية مخالفة للقانون دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن الجهات المختصة.

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2025 من خلال الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

لأول مرة هذا العام سيكون لدينا امتحانان للثانوية العامة وبإجمالي درجات مختلف لمجموع كل شهادة، وبعدد مواد دراسية مختلف، أي سيكون لدينا شهادتان مختلفتان سواء في عدد المواد، أو المجموع الكلي لكل شهادة ـ حيث ستكون شهادة الثانوية العامة الجديدة بعدما تقرر مع بداية العام الدراسي تخفيض عدد موادها عام 2025 إلى خمس مواد فقط، وبها ثلاث مواد أخرى يشترط النجاح فيهم فقط لكن لا تضاف درجاتهم للمجموع وهي مواد التربية الدينية، والتربية القومية، واللغة الأجنبية الثانية، وسيكون إجمالي درجات هذه الشهادة 320 درجة، وسيصل عدد طلابها 740 ألف طالب وطالبة، أما الباقون للإعادة من طلاب الثانوية العامة القديمة أي ثانوية عام 2024.

حددت هيئة المتحف المصري الكبير مواعيد الدخول والزيارة للمناطق المفتوحة بالمتحف المصري الكبير، طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، كما قررت مد العمل بمواعيد الزيارة يومي السبت والأربعاء لفترات مسائية تنتهي في الـ 9 مساء.

حذرت هيئة الارصاد الجوية من ارتفاع درجة الحرارة بقيم تتراوح من 5:6 درجات مئوية بدءا من يوم الأحد المقبل.

تواصل الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، العمل بالمواعيد المؤقتة غدا السبت لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وقد بدأت الشركة المشغلة للخط الثالث لـ مترو الأنفاق تطبيق مواعيد التشغيل الاستثنائية اليوم وغدا بسبب أعمال الصيانة على أن تعود لنفس مواعيد التشغيل بداية من بعد غد الأحد.

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي نحو الرعاية البديلة والانتقال إلى اللامأسسة، وذلك من خلال تحول الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية وشبه الأسرية من خلال التوسع في مشروع الأسر البديلة والبيوت الصغيرة.

قام احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بمتابعة حالة الزراعات المختلفة خلال أيام عيد الفطر المبارك بمعظم محافظات الجمهورية من خلال مهندسي المكافحة بالمناطق حيث تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة مرور اللجان وتلقي أي شكاوي للمزارعين المرور علي محال المبيدات لضبط اي مخالفات وكذلك متابعة صوب ومعامل انتاج عناصر المكافحة الحيوية استعدادا للموسم الصيفي.

انطلقت اليوم فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات الخفيفة "Rally Siwa Sands 2025"، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 4 إلى 9 أبريل 2025، تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضات الجوية (FAI).

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب الصعيد غدا وذلك على فترات متقطعة.

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٢٤١ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٨ مارس وحتى ٤ أبريل الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

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