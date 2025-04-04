بالإنفوجراف، نشاط معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي في الدقي خلال إجازة العيد

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٢٤١ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٨ مارس وحتى ٤ أبريل الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع، ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.

فيما عقدت اللجنة الفنية القطاعية الزراعية المصرية- التونسية المشتركة اجتماعا عبر الفيديو كونفراس برئاسة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، كما نظم مركز بحوث الصحراء، بمحطة بحوث حلايب والشلاتين ندوة علمية تحت عنوان "تنمية الثروة الحيوانية بمثلث حلايب والشلاتين أبو رماد – تحسين الحالة الصحية والغذائية"، كما استعرض الدكتور محسن أبو رحاب، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التوصيات الفنية الخاصة ببعض محاصيل الفاكهة لشهر مارس.

بينما واصلت الوزارة، جهودها المكثفة لإنجاز كافة التجهيزات اللازمة قبل الافتتاح الرسمي يوم 12 أبريل لمعرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي في الدقي، كما نفذ معهد بحوث القطن العديد من الأنشطة البحثية والإرشادية خلال شهر مارس، تحت رعاية الدكتور عبد الناصر رضوان مدير المعهد، كذلك أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (908) ترخيصًا لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية خلال شهر مارس الماضي.

وصرح الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لمجابهة اي تعديات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك ومنعها في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالتها، كذلك شكل الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات لجان طوارئ على مستوى الإدارات التابعة لها وإدارات المناطق الستة لتلقي أي شكوى للمزارعين ومراقبة أي حالة طارئة للآفات الزراعية خصوصا لجان مراقبة الجراد الصحراوي.

فيما واصل مركز البحوث الزراعية تقديم دعمه الفني للمزارعين من خلال تنفيذ (2120) نشاطًا إرشاديًا متنوعًا خلال شهر مارس 2025، كذلك أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه- مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية أنه تم استقبال وفحص أكثر من 1200 عينة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وواصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جهودها المكثفة في تنظيم الندوات الإرشادية، حيث تم تنفيذ 6769 ندوة خلال شهر مارس الماضي، كما تفقد الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية غرفة العمليات بالهيئة للاطمئنان على سير العمل في مديريات الطب البيطري والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والأسماك والألبان ومنتجاتها لضمان سلامة الأغذية، كما تفقد حديقة الاسماك، كما تفقد أيضا حديقة الحيوان بمحافظة بني سويف، للوقوف على سير العمل بها، والتيسير على الزائرين.

كما تابع الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي جهود المحافظات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية، كما قامت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بمتابعة العمل في حقول تقاوى المحاصيل الاستراتيجية-الشتوية- لتقاوى الإكثار للجهات الحكومية والشركات وخاصة القمح والشعير والفول البلدي ومتابعة زراعات الذرة الشامية ومحطات اعداد وغربلة التقاوى خلال إجازة عيد الفطر.

وتفقد الدكتور هانى درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL التابع لوزارة الزراعة والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD، خلال إجازة عيد الفطر بسير الاعمال الخاصة بإنشاء سحارة بقرية الحكمة وأعمال الصرف الزراعي، كما أعلنت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مواصلة أعمال ازالة التعديات والمتابعة والمرور المستمر على الجمعيات التابعة للإصلاح الزراعي وموقف المشروعات الإنتاجية التابعة لها والتيسير على المنتفعين طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

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