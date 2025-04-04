أجرى الدكتور عصام جميل، مدير مركز التعليم المدمج بالجامعة، جولة تفقدية شاملة للاطمئنان على انتظام وسير العملية التعليمية، تزامنًا مع انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024 - 2025 بمركز التعليم المدمج، وذلك وسط أجواء من التنظيم والاستعدادات المكثفة لاستقبال الطلاب في مختلف البرامج الدراسية التي يقدمها المركز.

وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة.

بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج وسط استعدادات مكثفة

وشملت الجولة متابعة القاعات الدراسية والتأكد من توافر كافة الإمكانيات التي تضمن تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب، بالإضافة إلى الاستماع لملاحظات واستفسارات بعض الدارسين حول المسار الأكاديمي والخدمات المقدمة.

عصام جميل يتفقد انتظام وسير العملية التعليمية

وأكد الدكتور عصام جميل خلال الجولة حرص المركز على توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم احتياجات الطلاب وتحقق أعلى معايير الجودة في التعليم المدمج، مشددًا على أهمية التفاعل المستمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج الدراسية.

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