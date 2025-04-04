الزراعة تستعد للموسم الصيفي للحفاظ على الحاصلات من أضرار الآفات الزراعية

قام احمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات، بمتابعة حالة الزرعات المختلفة خلال ايام عيد الفطر المبارك بمعظم محافظات الجمهورية من خلال مهندسي المكافحة بالمناطق حيث تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة مرور اللجان وتلقي اي شكاوي للمزارعين المرور علي محال المبيدات لضبط اي مخالفات وكذلك متابعة صوب ومعامل انتاج عناصر المكافحة الحيوية استعدادا للموسم الصيفي.

وقام رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات بعمل بعمل زيارة ميدانية لمحافظة الفيوم حيث اجتمع مع د اسامة دياب مدير مديرية الزراعة ومديري عموم الإدارات بالمدرية لمناقشة خطة مكافحة. الافات للمحاصيل. الصيفية خصوصا القطن. الذرة.

رزق أكد على أهمية المتابعة بالمرور والاستماع الي مشاكل المزارعين العمل علي حلها وتوفر المبيدات في المواعيد المناسبة ووجه بضرورة عقد مجموعة مبكرة من الندوات التوعية بالتنسيق مع الجهات المختلفة من مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد والإدارة المركزية لمكافحة الافات طبقا لمواعيد الزراعة بالمراكز التابعة المديرية وخريطة الافات المكانية والزمانية للعام السابق حتي لا يحدث تكرار وفق خريطة إرشادية محدد ومسبقة كما وجهة بأهمية مشاركة المجتمع المدني والجامعة للاستفادة من قدرات الشباب بعد تدريبهم للمساعدة في رصد الافات كلا في محيط اقامتىة والتواصل مع مسؤول المكافحة.

بعدها توجهة الي معامل انتاج طفيل التريكوجراما للاطمئنان علي سير العمل وجهة بأهمية زيادة المساحة المعاملة بطفيل التريكوجراما لمكافحة آفات ديدان اللوز كأحد عناصر المكافحة الحيوية التي تتبنها الوزارة للحد من استخدام المبيدات.

كما قام بتفقد بعض الحقول بمركز سنروس وطاميه والفيوم للاطمئنان علي حال الزراعات المبكرة بالقطن بالاراضي المكشوفة والمحمل علي البصل والطماطم ومراجعة اجراءات وضع المصائد الكاشفة للافات كاحد طرق الانذار المبكر وقام بالمرور علي زراعات الذرة ولاطمئنان علي الحالة العامه للمحاصيل الصيفية للقمح والبنجر.

حيث بدء موسم الحصاد لهذة المحاصيل والتقي بالعديد من المزارعين والحالة العامة للمحاصيل جيدة حيث لم تتاثر المحاصيل الصيفية بالافات نظرا للادارة الجيدة لمنظومة المكافحة والمرور الدائم والارشاد كما توجه إلى بعض الجمعيات الزراعية للتاكد من جهازية مواتير رش مبيدات القطن للموسم الحالي وتوفير مستلزمات المكافحة من مصائد وفرمونات ولوجستيات الحركة ومبيدات افات البادرات.

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