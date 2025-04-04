الجمعة 04 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزيرا الزراعة والبيئة يتفقدان المتحف الزراعي قبل افتتاح معرض زهور الربيع

وزيرا الزراعة والبيئة
وزيرا الزراعة والبيئة يتفقدان المتحف الزراعي، فيتو

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، المتحف الزراعي بالدقي، يرافقهم الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، للوقوف على أعمال التطوير والاستعدادات النهائية لمعرض زهور الربيع.

وشملت الجولة، تفقد مباني المتاحف الزراعية من بينها: متحف المقتنيات التراثية، متحف القطن، متحف المجموعات العلمية، متحف المجموعات النباتية، متحف الزراعة المصرية القديمة، كذلك المكتبة الثقافية والتى تحوى كتاب وصف مصر.

وتفقد الوزيران الاستعدادات النهائية  لمعرض زهور الربيع، والذي يقام في نسخته رقم ٩٢ هذا العام بالمتحف الزراعي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، لأول مرة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.
ويعد المتحف الزراعي بالدقي هو ثاني أهم متحف متخصص فى الزراعة على مستوى العالم بعد المتحف الزراعى فى “بودابست” بالمجر، كما يعد توثيقا حقيقيا لذاكرة مصر الزراعية، ونافذة تطل منها كل الأجيال على حضارة مصر الزراعية، حيث يضم ثمانية متاحف تمت إقامتها على مساحة 30 فدانا، عام 1930، كما يعرض  تاريخ الزراعة منذ عصر ما قبل التاريخ، والدور الريادى المصري فى مجال الزراعة، كذلك ينفرد بمجموعة أثرية زراعية كاملة.
وجاءت الزيارة بحضور  الدكتور أحمد حسن معاون الوزير والمشرف على الإدارة العامة للمتاحف، والمهندس أحمد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للمتاحف والمعارض.

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علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الفاو المتحف الزراعي بالدقي متحف القطن معرض زهور الربيع

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