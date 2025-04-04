الجمعة 04 أبريل 2025
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أخبار مصر

مواعيد زيارة قاعات المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير،فيتو
المتحف المصري الكبير،فيتو

حددت هيئة المتحف المصري الكبير مواعيد الدخول والزيارة للمناطق المفتوحة بالمتحف المصري الكبير، طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، كما قررت مد العمل بمواعيد الزيارة يومي السبت والأربعاء لفترات مسائية تنتهي في الـ 9 مساء.

كما أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير، عن إتاحة الدخول المجاني لعدة فئات خلال أيام العمل الرسمية باستثناء يوم الجمعة والعطلات الرسمية وتشمل على:

  • الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كلية الآثار.
  • أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية في كلية الآثار.
  • الأطفال دون سن السادسة.
  • الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • المرشدون السياحيون المصريون المرافقون لمجموعة.
  • أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM).
  • المرشدون السياحيون المصريون.
  • المحاربون القدامى المصريون.
  • أفراد أسر الشهداء المصريين.
  • موظفو وزارة السياحة والآثار.
  • الصحفيون المعتمدون لدى وزارة السياحة والآثار بشرط التنسيق المسبق مع هيئة المتحف.
  • الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.
  • أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.
  • الطلاب المصريون بالمدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية، بعد تقديم خطاب رسمي من المدرسة قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل.
  • الأيتام عند تقديم خطاب رسمي من جمعية أو مؤسسة رعاية الأيتام قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل.

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