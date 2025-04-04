رفعت فياض يكتب: لأول مرة شهادتان للثانوية العامة هذا العام!!

لأول مرة هذا العام سيكون لدينا امتحانان للثانوية العامة وبإجمالي درجات مختلف لمجموع كل شهادة، وبعدد مواد دراسية مختلف، أي سيكون لدينا شهادتان مختلفتان سواء في عدد المواد، أو المجموع الكلي لكل شهادة ـ حيث ستكون شهادة الثانوية العامة الجديدة بعدما تقرر مع بداية العام الدراسي تخفيض عدد موادها عام 2025 إلى خمس مواد فقط، وبها ثلاث مواد أخرى يشترط النجاح فيهم فقط لكن لا تضاف درجاتهم للمجموع وهي مواد التربية الدينية، والتربية القومية، واللغة الأجنبية الثانية، وسيكون إجمالي درجات هذه الشهادة 320 درجة، وسيصل عدد طلابها 740 ألف طالب وطالبة، أما الباقون للإعادة من طلاب الثانوية العامة القديمة أي ثانوية عام 2024، والذين يبلغ عددهم حوالى 100 ألف طالب وطالبة سيتم امتحانهم في 7 مواد إجبارية تضاف درجاتها جميعا للمجموع، وسيكون إجمالي درجات هذه المواد 410 درجات، بالإضافة إلى مادتين فقط يشترط النجاح فيهما لكن لا تضاف درجاتهما للمجموع، حيث سيتم إضافة درجات اللغة الأجنبية الثانية إلى المجموع.

وسيتم امتحان طلاب شعبة "علمي علوم" في ثانوية 2025 في مواد "اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والفيزياء والكيمياء، وفي اللغة الأجنبية الأولى واللغة العربية والرياضيات والكيمياء والفيزياء، لطلاب شعبة "علمى رياضية"، وفي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء لطلاب "الشعبة الأدبية"، وهناك ثلاث مواد لن تضاف درجاتها للمجموع بـ الصف الثالث الثانوي العام 2025، لكنها ستكون شرط نجاح وتشمل؛ “التربية الوطنية مخصص لها 10 درجات، والتربية الدينية 40 درجة، واللغة الأجنبية الثانية 40 درجة”.



الامتحانات ستكون واحدة في المواد المشتركة بين شهادتي الثانوية العامة القديمة 2024 والحديثة 2025 لطلاب الشعب الثلاث، وسيتم امتحانها في نفس اليوم للشهادتين أيضا وذلك في مواد التربية الدينية والتربية الوطنية 25 يونية ـ واللغة العربية 22 يونية، والفيزياء والتاريخ 26 يونية، واللغة الأجنبية الأولى 29 يونية، والكيمياء والجغرافيا 3 يوليو.



لكن سيتم امتحان ثانوية 2024 في اللغة الأجنبية الثانية والتي ستضاف درجاتها للمجموع يوم 24 يونية، وسيتم امتحانهم في الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل يوم أول يوليو، وامتحانهم في الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية” يوم الأحد 6 يوليو ـ وفي نفس اليوم امتحانات مادة الرياضيات البحتة لطلاب ثانوية 2025، وفي 8 يوليو سيتم امتحان طلاب الثانوية القديمة في الرياضة التطبيقية "الديناميكا" ويوم 10 يوليو سيتم امتحانهم في الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق ـ في مقابل مواد الرياضة التطبيقية والإحصاء والأحياء لطلاب ثانوية 2025.



وبناء على ذلك، وبعد إعلان نتيجة الشهادتين بمجموعين مختلفين، يدرس مكتب تنسيق القبول بالجامعات حاليا تنسيق طلاب الشهادتين معا بعد تعديل نسبة النجاح في درجات الثانوية القديمة لكل طالب بعد عمل مجموع اعتباري له، أو أن يتم تخصيص نسبة محددة من الأماكن في كل كلية بما يتفق مع نسبة طلاب الثانوية القديمة مقارنة بعدد الناجحين في الثانوية الحديثة، وهذا يعنى أن يكون هناك حد أدنى مختلف للقبول في كل كلية أو معهد لطلاب كلا الشهادتين، وهذا هو الأقرب للتطبيق مقارنة بدرجات الحد الأدنى للقبول لطلاب الشهادات العربية التي تختلف من دولة إلى أخرى عند تنسيق طلاب كل شهادة على حدة طبقا لطبيعة المجاميع والدرجات الحاصل عليها طلاب كل شهادة من شهادات هذه الدول.

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