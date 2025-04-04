الجمعة 04 أبريل 2025
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الأرصاد الجوية تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو

حذرت هيئة الارصاد الجوية من ارتفاع درجة الحرارة بقيم تترواح من 5:6 درجات مئوية بدءا من يوم الأحد المقبل

 

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة والمحافظات

مائل للبرودة في هذه المناطق، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،و معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 19

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:19
 

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