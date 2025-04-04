في يوم اليتيم، تعرف على عدد الأطفال داخل الأسر البديلة

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي نحو الرعاية البديلة والانتقال إلى اللامأسسة، وذلك من خلال تحول الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية وشبه الأسرية من خلال التوسع في مشروع الأسر البديلة والبيوت الصغيرة.

عدد الأطفال المكفولة داخل أسر بديلة

وفي إطار احتفالات الدولة المصرية في يوم اليتيم، بلغ عدد الأطفال المكفولة داخل أسر بديلة أكثر من 12 ألف طفل بعدما كان عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة في عام 2014 ما يقرب من 7 آلاف طفل وطفلة.

وهذا يؤكد رؤية الوزارة نحو التحول من دور الرعاية إلى الرعاية البديلة من خلال التقليل من دور الرعاية والتوسع في مشروع الأسر البديلة الكافلة.

وتتمثل استراتيجية الوزارة في إعادة دمج الأطفال معلومي النسب بدور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية داخل الأسر الطبيعية أو أسرهم الممتدة.

مؤسسات دور رعاية الأيتام

‎يذكر أنه في عام 2014 كان عدد مؤسسات دور رعاية الأيتام ما يقرب من 580 دار رعاية وقد تقلص العدد في عام 2024 إلى 482 دار رعاية تنقسم إلى " مؤسسات رعاية - حضانات إيوائية - بيوت صغيرة"

عدد الأبناء داخل دور الرعاية

كما كان في عام 2014 عدد الأبناء داخل دور الرعاية ما يقرب من 14 ألف ابن وابنة، وفي عام 2024 كان عدد الأبناء 9019 ألف ابن وابنة.

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