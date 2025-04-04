خطوات دفع فواتير الكهرباء إلكترونيا

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2025 من خلال الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر كالتالي:

الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر

مراكز تحصيل الفواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية

نقاط شركة فوري لتحصيل الفواتير المنتشرة علي مستوى الجمهورية

المحافظ البنكية والتي تقبل سداد الفواتير

محافظ شركات المحمول

تطبيق My Fawry علي الهواتف المحمول

ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر مارس من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

اختيار قسم الخدمات.

الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

الضغط على كلمة استعلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.