العثور على أفعى ضخمة بين المنازل المدمرة في سوريا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأفعى ضخمة، عثر عليها بين المنازل المدمرة في قرية أم الزيتون بريف إدلب السورية.

العثور على أفعى ضخمة بين المنازل المدمرة بريف إدلب السورية



وتظهر في الفيديو أفعى ضخمة سوداء اللون، وهي تزحف في مكان بين المنازل المدمرة.

متداول العثور على أفعى ضخمة بين المنازل المدمرة في قرية أم الزيتون بريف إدلب pic.twitter.com/C7wMRyQXlU — شبكة أخبار سوريا (@SyrNetworkNews) April 4, 2025



ومع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة تخرج العقارب والأفاعي من جحورها، حيث تلجأ إلى الأماكن الرطبة في المنازل والخيام.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على أفعى من هذا النوع، فقد عثر صيف العام الماضي على أفعى وصفت بـ"العملاقة"، تم قتلها بالصدفة بعد أن علقت بآلية حفر خلال عملها في إحدى الأراضي الزراعية بريف إدلب.

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