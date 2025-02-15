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خارج الحدود

بعد إدلب، الشرع يزور حلب لبحث سبل النهوض بجميع المستويات

الشرع،فيتو
الشرع،فيتو

أجرى رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم السبت، زيارة  إلى مدينة حلب شمالي سوريا بعد الزيارة التفقدية التي قام بها إلى مخيمات النازحين في إدلب.

 

 الشرع يزور حلب لبحث سبل النهوض على مختلف المستويات

وأقام الشرع جلسة حوارية مفتوحة، جمعت عددًا من وجهاء وأعيان حلب وريفها رجالًا ونساء، بحضور محافظ حلب عزام الغريب وعدد من المسؤولين، للحديث عن واقع البلد وبحث سبل النهوض بسوريا وحلب على مختلف المستويات.

 

زيارة الشرع إلى مخيمات للنازحين السوريين 

ورصدت فيديوهات نشرها ناشطون زيارة الشرع إلى مخيمات للنازحين السوريين في محافظة إدلب، قبل أن يتوجه إلى حلب.

 الزيارة هي الأولى للشرع بعد توليه منصب رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا.

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أحمد الشرع سوريا مخيمات النازحين شمالي سوريا إدلب حلب

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