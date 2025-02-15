بعد إدلب، الشرع يزور حلب لبحث سبل النهوض بجميع المستويات

أجرى رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم السبت، زيارة إلى مدينة حلب شمالي سوريا بعد الزيارة التفقدية التي قام بها إلى مخيمات النازحين في إدلب.

الشرع يزور حلب لبحث سبل النهوض على مختلف المستويات

وأقام الشرع جلسة حوارية مفتوحة، جمعت عددًا من وجهاء وأعيان حلب وريفها رجالًا ونساء، بحضور محافظ حلب عزام الغريب وعدد من المسؤولين، للحديث عن واقع البلد وبحث سبل النهوض بسوريا وحلب على مختلف المستويات.

زيارة الشرع إلى مخيمات للنازحين السوريين

ورصدت فيديوهات نشرها ناشطون زيارة الشرع إلى مخيمات للنازحين السوريين في محافظة إدلب، قبل أن يتوجه إلى حلب.

الزيارة هي الأولى للشرع بعد توليه منصب رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.