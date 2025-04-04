16 شهيدا وعشرات المصابين في غارات إسرائيلية على خان يونس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة حي المنارة جنوب شرق مدينة خان يونس فجر اليوم الجمعة.

واستشهدت سيدة وأصيب آخرون في استهداف خيمة للنازحين غرب خان يونس جنوبي القطاع.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات فجر اليوم الجمعة على مدينة خان يونس، وكان أعنفها الغارة التي استهدفت منزلًا لعائلة العقاد في حي المنارة والتي أسفرت عن استشهاد 10 أشخاص حتى الآن وإصابة 18 آخرين نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي لمحاولة تلقي العلاج، فيما ما زالت فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل على البحث عن مفقودين أسفل المنزل المكون من 3 طوابق الذي دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية.

كما استهدفت 5 غارات عنيفة منطقة قيزان النجار والمناطق الواقعة ما بين مدينتي رفح وخان يونس، قبل أن تقوم الطائرات الحربية باستهداف مئذنة مسجد الإسلام في شرق خان يونس وتدميرها.

كما هزت الانفجارات العنيفة أيضا المناطق الشرقية من خان يونس جراء عمليات القصف المدفعي والجوي على الأراضي الزراعية في تلك المنطقة، بعد استهداف خيمة للنازحين في منطقة المواصي في محيط مخيم طيبة ما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين.

وتواصل المدفعية الإسرائيلية إطلاق عشرات القذائف فجر اليوم الجمعة تجاه الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين.



الأوضاع في رفح

ومن خان يونس إلى رفح أكدت فضائية الغد أن الأوضاع في مدينة رفح أكثر تعقيدًا بسبب تقدم عدد من الآليات الإسرائيلية في المناطق الشرقية من رفح تحت غطاء كثيف من القصف الجوي والمدفعي الذي استهدف المناطق الشرقية وأيضا المناطق الشمالية والشمالية الشرقية للمدينة، حيث دوت سلسلة من الانفجارات ناتجة عن القصف الجوي والمدفعي خاصة مناطق خربة العدس ومصبح وحي النصر والعطاطرة والشوكة ومنطقة الجنينة أيضا التي تتوغل على أطرافها الشرقية الآليات الإسرائيلية.

وأضافت أن مئات العائلات في خربة العدس ومصبح لا زالت محاصرة وتواجه تحديات خطرة وغير قادرة على النزوح من مناطقها لأنها إذا تحركت بمفردها ستتعرض للقصف الإسرائيلي، مؤكدًا أن القصف على رفح خلف عدد من الشهداء والجرحى ولكن لا أحد يعرف عددهم لأن المنطقة باتت محاصرة.



الاحتلال يستهدف محطة المياه شرق مدينة غزة

وفي مدينة غزة أفاد الصحيفة بأن عدة عائلات فلسطينية بدأت الوصول إلى المستشفى المعمداني نزوحا من المناطق الشرقية لحي الشجاعية بفعل اشتداد القصف الإسرائيلي، حيث تقدمت عدة آليات إسرائيلية نحو الحي.

وأوضحت أن الاحتلال استهدف محطة المياه شرق مدينة غزة، كما قصف الاحتلال شرق حي الزيتون وشرق حي التفاح، مشيرا إلى المواطنين باتوا لا يعرفون إلى أين ينزحون أو يذهبون وإلى متى في ظل استهداف الاحتلال كافة مناطق القطاع.

كما تم استهداف تحلية المياه ومن الصعب على طواقم الدفاع المدني الوصول إليها في ظل حصار الاحتلال وهي المحطة الوحيدة التي كانت تغذي المناطق الشرقية لمدينة غزة، مشيرا إلى أن من يحاولون إخماد النيران بها هم فقط الأهالي بالمنطقة في ظل صعوبة وصول الدفاع المدني.



حزام ناري على مدينة غزة

وفي وقت سابق أمس الخميس، أفادت قناة «الغد» بوقوع «حزام ناري» كثيف على حي الشجاعية، تخلّله قصف متتالٍ نفذته طائرات الاحتلال الحربية، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية والطيران المروحي، ما يشير إلى احتمال أن تكون هذه الهجمات تمهيدًا لاجتياح بري جديد من الجهة الشرقية لمدينة غزة.

وذكرت أن القصف تواصل بوتيرة متصاعدة منذ اللحظات الأولى، مع تنفيذ غارات متكررة استهدفت مناطق سكنية مأهولة، دون أن تتضح بعد حصيلة الضحايا والخسائر جرّاء القصف.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية تشنّ غارات متزامنة مع قصف مدفعي عنيف على أطراف حي الزيتون كذلك، وسط تحليق مكثّف للطائرات المروحية، في ظل حالة من الذعر والهلع بين السكان الذين يخشون تكرار سيناريو الاجتياحات السابقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل في قطاع غزة منذ أسابيع، في وقت تحذّر فيه منظمات حقوقية من مخاطر تفاقم الأوضاع الإنسانية مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على المناطق الشرقية للقطاع، وازدياد وتيرة القصف على الأحياء السكنية.



نزوح جماعي

وفر مئات الآلاف من سكان قطاع غزة، الخميس، في واحدة من أكبر موجات النزوح الجماعي منذ اندلاع الحرب مع تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلية وسط الأنقاض في مدينة رفح التي أعلنتها إسرائيل أنها ضمن نطاق منطقة أمنية تعتزم السيطرة عليها.

وبعد يوم من إعلان نيتها السيطرة على مساحات واسعة من القطاع، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلية في المدينة الواقعة على الطرف الجنوبي التي كانت بمثابة الملاذ الأخير للنازحين من مناطق أخرى خلال الحرب.

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