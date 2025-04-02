الأربعاء 02 أبريل 2025
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خارج الحدود

استشهاد طواقمنا في رفح، بيان عاجل للدفاع المدني في غزة

الدفاع المدنى فى
الدفاع المدنى فى غزة، فيتو

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، قبل قليل، أن الاحتلال ارتكب جريمة إبادة جماعية بحق طواقمنا في رفح الفلسطينية مما أدى إلى استشهادهم جميعا، مؤكدا عن ارتفاع عدد الضحايا في صفوف طواقمنا جراء الحرب الإسرائيلية إلى 110 شهداء.

مركبات الهلال الأحمر كانت تحمل شارة الحماية المدنية في أثناء تعرضها للقصف

وأضاف الدفاع المدني في غزة، أن أحد أفراد طواقمنا الذين استشهدوا بمنطقة تل السلطان في رفح الفلسطينية وجدناه مقطوع الرأس، مؤكدا على أن مركباتنا ومركبات الهلال الأحمر كانت تحمل شارة الحماية المدنية في أثناء تعرضها للقصف الإسرائيلي برفح الفلسطينية.

الاتصال انقطع بطواقمنا وأفراد الهلال الأحمر في منطقة تل السلطان

وأشار الدفاع المدني في غزة، إلى أن الاتصال انقطع بطواقمنا وأفراد الهلال الأحمر في منطقة تل السلطان برفح بعد توجههم بعشر دقائق، كما طالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق طواقمنا في رفح الفلسطينية.

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