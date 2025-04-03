وزير الخارجية الأمريكي: نريد أن يكون الناتو أقوى

ذكر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تريد أن يكون الناتو أقوى، متوقعا التزاما واضحا من الحلفاء بإنفاق 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع.

أمريكا تضغط على الناتو لزيادة الانفاقات الدفاعية

وأضاف روبيو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، في بروكسل: "لقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدعم حلف شمال الأطلسي، وسوف نبقى في الناتو"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تريد أن يكون التحالف أقوى ضد أي تهديد محتمل".



وتابع: "الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لحلف شمال الأطلسي أن يصبح أقوى وأكثر قابلية للاستمرار هي أن يتمتع شركاؤنا، الدول التي تشكل هذا التحالف، بقدرات أكبر".

واستطرد: "يتوقع مغادرة بروكسل بالتزام واضح من الحلفاء بإنفاق 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع - وهي زيادة عن 2% الحالية، والتي لا تزال بعض الدول الأوربية، مثل بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا، عاجزة عن الوفاء بها".

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "أتفهم أن هناك سياسات داخلية بعد عقود من بناء شبكة أمان اجتماعي واسعة النطاق ربما لا تريد أن تنتقص من ذلك وتستثمر أكثر في الأمن القومي، لكن القوة الصارمة لا تزال ضرورية كرادع".

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