الناتو يعلق على استمرار الوجود الأمريكي في أوروبا

أكد الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسحب قواتها من أوروبا، مشيدا بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وتطرق روته خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، لأزمة جرينلاند، حيث أشار إلى أنها تبرز التحديات التي يواجهها الحلف في منطقة مياه الشمال الباردة.

جاءت هذه التصريحات قبيل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي المقرر يومي 3 و4 أبريل الجاري، الذي سيشارك فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لأول مرة.

وكان روته قد دعا الدول الأعضاء في الحلف إلى تعزيز الوحدة، خاصة في ظل توجه الدول الأوروبية لتعزيز قواتها المسلحة وصناعاتها الدفاعية، وذلك بعد تحذيرات الولايات المتحدة لأوروبا بضرورة تحمل مسؤولية أمنها المستقبلي.

وأكد روته في خطاب ألقاه بالعاصمة البولندية وارسو أن "التحديات الأمنية العالمية أكبر من أن تواجهها أي منا بمفردها، وهذا ليس وقت التحرك المنفرد، سواء لأوروبا أو لأمريكا الشمالية".

في سياق متصل، أفادت تقارير غربية، اليوم الأربعاء، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين، بأنه سيكون من المستحيل عمليًا على أوروبا، استبدال الإمكانات النووية الأمريكية، إذا تم تقليص الوجود الأمريكي في القارة.

وذكر التقرير أنه إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، تخطط لتقليص وجودها العسكري في أوروبا، فإنه يجب عليها تقديم جدول زمني واضح لهذا القرار، لتجنب حدوث ثغرات في دفاعات القارة.

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