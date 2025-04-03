الرسوم الجمركية، ترامب يلقي قنبلة دمار شامل على اقتصاد العالم

الرسوم الجمركية، ألقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قنبلة نووية على النظام التجاري العالمي، وفرض سلسلة من الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة، في خطوة أدت إلى اضطراب الأسواق المالية وتعميق المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي، واشتعال صراعات وحرب تجارية عالمية مع أكبر الشركاء التجاريين لواشنطن.

ترامب يفرض نوعين من الرسوم الجمركية

وفرض ترامب نوعين من الرسوم الجمركية التي شملت مجتمعةً 180 دولة: الأول عبارة عن رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 %على الواردات، والآخر رسوم جمركية متبادلة مع الدول التي لدى أمريكا تبادل تجاري معها، حيث تراوحت بين 10 % و49 %.

واعتبر خبراء، أن إقدام ترامب على هذه الخطوة –الرسوم الجمركية- بانها أكبر مقامرة سياسية بالاقتصاد الأمريكى، يقوم بها رئيس للولايات المتحدة، وأشاروا إلى أنه –أي ترامب- يلعب لعبة عالية المخاطر يخاطر فيها بتأجيج دوامة تضخم على أمل استعادة الوظائف والصناعة إلى الولايات المتحدة.

مشيرين، إلى أن إعلان ترامب يعد نقطة انطلاق، ومن المرجح أن تتبعه أشهر من المفاوضات مما سيؤدي إلى استمرار حالة القلق وعدم اليقين في الأسواق، وهو أسوأ سيناريو تتوقعه الأسواق المالية.

رسوم ترامب الجمركية تسدل الستار على عصر العولمة

وفى هذا السياق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن رسوم ترامب الجمركية تهدف إلى إسدال الستار على عصر العولمة.

وتابعت الصحيفة الأمريكية، بينما يريد ترامب من الشركات إعادة إنتاجها إلى الولايات المتحدة، إلا أن الأمر لن يكون سهلًا.

خريطة توضح رسوم ترامب الجمركية، فيتو

كما أوضحت " وول ستريت جورنال"، أن "أكبر حملة تعريفات جمركية للرئيس ترامب حتى الآن ترسل رسالة واضحة للشركات الأمريكية والأجنبية على حد سواء؛ لقد ولّى عصر العولمة".

وتتابع الصحيفة فى تقريرها قائلة، أظهرت خطة ترامب "يوم التحرير" لفرض رسوم جديدة شاملة على واردات بقيمة تريليونات الدولارات، أن البيت الأبيض يريد أن تُصنع السلع المباعة للمستهلكين الأمريكيين في المصانع الأمريكية، ما يسدل الستار على دعم الولايات المتحدة للعولمة المتسارعة التي حركت الاقتصاد العالمي لعقود.

لافتة إلى أنه فى حين تشمل الرسوم الجمركية الجديدة رسمًا أساسيًا بنسبة 10% على الواردات الأجنبية، بالإضافة إلى ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة، حيث تواجه الصين رسومًا جمركية إجمالية بنسبة 54%، وفيتنام 46%، والاتحاد الأوروبي 20%.

واستطردت، إن طموحات ترامب في مبدأ "صنع في أمريكا" تُعني أن تدفق الاستثمارات الذي أغدق في السنوات الأخيرة على وجهات التصنيع منخفضة التكلفة مثل فيتنام، وكذلك حلفاء الولايات المتحدة مثل كوريا الجنوبية واليابان، على وشك الانحسار.

وقال المسؤول السابق في الاتحاد الأوروبي، قال أندريه سابير، الذي يشغل حاليًا منصب أستاذ الاقتصاد في جامعة بروكسل الحرة: "كانت الولايات المتحدة في قلب العولمة؛ والآن، تريد واشنطن التى تعد مركز العولمة، الانسحاب".

الصحيفة الأمريكية تابعت، أن الشركات بدأت بالفعل في النظر في خياراتها بشأن أفضل سبل إنفاق استثماراتها؛ ففي الأسابيع التي تلت تولي ترامب منصبه، صدرت سلسلة من الإعلانات الجديدة من شركات، منها شركة أبل، المُصنّعة لأجهزة آيفون، وشركة هيونداي الكورية الجنوبية للسيارات، وشركتا الأدوية جونسون آند جونسون وإيلي ليلي، ما يُشير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تستعد لتوسيع عملياتها في الولايات المتحدة ردًا على رسوم ترامب الجمركية.

وأشارت، إلى أنه رغم مساعي بعض الشركات للاستثمار في أمريكا، إلا أن فك تشابك سلاسل التوريد العالمية والانتقال إلى الولايات المتحدة بالطريقة التي يريدها ترامب مهمة شاقة؛ بالنظر إلى التكاليف المترتبة على ذلك.

وأوضحت، أنه إضافة إلى ذلك هناك خطرًا يتمثل في أن يخفض ترامب الرسوم الجمركية، إذا استطاع استخدامها لانتزاع تنازلات تجارية من دول أخرى، وفق ما ذكر بعض المدراء التنفيذيين.

العالم قد يواجه أزمة استثمارية بسبب الرسوم الجمركية

كما حذر الاقتصاديون من أن العالم قد يواجه أزمة استثمارية تضعف النمو، في حين تجلس الشركات على الحياد حتى ينقشع ضباب الحرب التجارية.

وقالت، أنه رغم إعفاء ترامب للمكسيك وكندا من الرسوم الجديدة، حيث لا تزال أي سلع متوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة بينهما معفاة من الرسوم الجمركية، لكن لا يزال البلدان يواجهان رسومًا جمركية بنسبة 25% فرضها ترامب على حصة كبيرة من صادراتهما غير المشمولة بالاتفاقية، بالإضافة إلى التهديد المستمر بأن الرئيس قد ينسف الاتفاقية بسبب قضايا غير تجارية مثل المخدرات والهجرة.

وخلُصت " وول ستريت جورنال"، إلى أن الصين قد تكون المستهدف الأكبر برسوم ترامب؛ إذ ستضاف الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 34% على الصين، إلى الرسوم الجمركية السابقة التي فرضتها إدارة ترامب، مثل الرسوم الجمركية بنسبة 20% التي فرضها على دورها في تجارة مخدر الفنتانيل، ما يعني أن معدل الرسوم الجمركية الأساسي على الواردات الصينية سيكون 54% بعد 9 أبريل الجاري.

وفى حال قرر ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الصين لشراء النفط الفنزويلي، فسيرتفع معدل الرسوم الجمركية إلى 79%.

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