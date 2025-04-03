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أخبار مصر

البيت الأبيض: إعفاء واردات النفط من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

النفط،فيتو
النفط،فيتو
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أعلن البيت الأبيض إعفاء واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويمثل هذا الإعفاء مصدر ارتياح لقطاع النفط الأمريكي، الذي عبر عن مخاوفه من أن الرسوم الجديدة قد تربك التدفقات وترفع التكاليف على كل شيء، بدءا من النفط الخام الكندي الذي يغذي مصافي الغرب الأوسط، ووصولا إلى شحنات البنزين والديزل الأوروبية إلى الساحل الشرقي.
وأعلن ترامب، أمس الأربعاء، أنه سيفرض تعريفة جمركية أساسية بعشرة في المئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسوما جمركية أعلى على العشرات من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد، مما يفاقم حربا تجارية بدأها لدى عودته إلى البيت الأبيض.
ومع ذلك، قال مسؤول في البيت الأبيض: إن الحماية التجارية لا تنطبق على واردات الطاقة من كندا أو المكسيك -المُعفاة بالفعل بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا- ولا تنطبق على واردات الطاقة من أي دولة أخرى.
وكندا والمكسيك هما أكبر مصدرين للنفط الخام المستورد إلى الولايات المتحدة، في حين تعد أوروبا مصدرا مهما للوقود المستورد إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة حيث تقل مصافي النفط.

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