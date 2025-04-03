الوضع خطير للغاية، رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يعقد اجتماعا طارئا بشأن الرسوم الأمريكية

عقد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان ديوك سو، اجتماعا طارئا لمناقشة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بنسبة 25% على المصدرين الكوريين الجنوبيين.



حضر الاجتماع وزير المالية تشوي سانج موك، ووزير التجارة والصناعة والطاقة أهن ديوك كيون، ونائباه للمفاوضات التجارية جون إن كيو والصناعة باك سونغ تايك، والنائب الأول لوزير الخارجية كيم هونج كيون، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لرئاسة الوزراء.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي: "أصبحت حرب الرسوم الجمركية العالمية واقعا، والوضع خطير للغاية. وللتغلب على الأزمة التجارية، نحتاج إلى حشد جميع إمكانات وموارد الحكومة".

وأمر "بالتوفير الفوري لتدابير الدعم الحكومي للصناعات والشركات التي ستتأثر بـالرسوم الجمركية الأمريكية، بما في ذلك الرسوم الجمركية على السيارات".

وفي وقت لاحق من يوم الخميس، سيعقد وزير التجارة والصناعة والطاقة اجتماعا بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية مع ممثلين من الشركات ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة استراتيجيات الاستجابة.

وحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على السلع المستوردة من كوريا الجنوبية بنسبة 25%، وستفرض الإدارة الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة اعتبارا من 3 أبريل بما فيها الكورية الجنوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.