الرسوم الجمركية الأمريكية تطيح بالبورصات الخليجية في مستهل التعاملات

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه تأثر بالرسوم الجمركية المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على أغلب دول العالم، وتأثر مؤشراتها بالسلب وبسبب انخفاض أسعار النفط عالميا بسبب عدم وضوح الرؤية لمستقبل استهلاك الطاقة عالميا، وبسبب اللجوء إلى الملاذات الآمنة، تأثر أداء الأسواق الخليجية.



مؤشر السوق الرئيسي في السعودية

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% وهي تقدر ب 26 نقطة ليصل إلى 11992 نقطة بقيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال.



مؤشر السوق في الكويت

تواجد مؤشر الكويت 50 في المنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبة 0.68% وهي تقدر بـ 48 نقطة ليصل إلى 7013 نقطة بقيم تداول تصل إلى 40 مليون دينار.

ففي الإمارات

وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 1.82% وهي تقدر بـ 93 نقطة ليصل إلى 5019 نقطة، كما انخفض مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.54% وهي تقدر بـ 51 نقطة ليصل إلى 9283 نقطة بقيم تداول تقارب 3 مليارات درهم للأسواق.

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