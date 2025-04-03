في سابقة غريبة، ترامب يفرض رسوما جمركية على البطريق وضرائبه تطول جزر غير مسكونة

ترامب يفرض رسومًا جمركية، يبدوا أن البطريق أيضًا سيعاني من رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أقرها على واردات دول العالم لأمريكا، أمس الأربعاء، حيث فرض ترامب رسوما جمركية على جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد، الواقعة قرب القطب الجنوبي، وهي جزر غير مأهولة بالسكان، لا يعيش فيها بشر، ويعيش فيها البطريق فقط!

ترامب يفرض رسومًا جمركية على البطريق

وكشف العديد من الخبراء أن قرارات ترامب بفرض رسومًا جمركية على الواردات طالت جزر لا يعيش فيها سوى البطريق، فلم يصبح هناك مكانًا آمنًا على الأرض لا يعبث فيه ترامب بقراراته العبثية بـ"فرض رسومًا جمركية"، حتي أقرها على جزر غير مأهولة بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، جزر البطريق.

ترامب يفرض رسومًا جمركية على جزر البطريق، فيتو



وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز: إنه "مندهش بعد استهداف الرئيس الأمريكي لأراضٍ خارجية، بما في ذلك جزيرة نورفولك الصغيرة والجزر النائية التي يعيش فيها طيور البطريق"، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وعلق أنتوني ألبانيز قائلًا: "لا يوجد مكان آمن على الأرض" ترامب يفرض رسومًا جمركية على جزر غير مأهولة بالقرب من القارة القطبية الجنوبية"

وأكد ألبانيز أن مجموعة من الجزر البركانية القاحلة غير المأهولة بالسكان بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، والمغطاة بالجليد، وتعد موطنًا لـ طيور البطريق، أصبحت هدفًا لحرب دونالد ترامب التجارية، حيث فرض الرئيس الأمريكي عليها تعريفات جمركية بنسبة 10٪ على السلع.

تعريفات تجارية جديدة على جزر البطريق

وتعتبر جزيرتا هيرد وماكدونالد، وتُشكّلان إقليمًا خارجيًا لأستراليا، من أبعد الأماكن على وجه الأرض، ولا يُمكن الوصول إليهما إلا عبر رحلة بحرية تصل لمدة أسبوعين، من بيرث على الساحل الغربي لأستراليا،. وهاتان الجزيرتان خاليتان تمامًا من السكان، ويُعتقد أن آخر زيارة لهما كانت قبل نحو عشر سنوات.

ما أتوقع الحكومة البطريقية تسكت أكيد بترد بالمثل على ترامب وسكان أمريكا أقل شي. pic.twitter.com/2DoTWySliJ — يامن | Yamen (@Yamen_Do) April 3, 2025



الغريب أن جزيرتي هيرد وماكدونالد ظهرتا في القائمة التي أصدرها البيت الأبيض للدول التي ستُفرض عليها تعريفات تجارية جديدة، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز لإظهار اندهاشه من قرار ترامب بشأن الجزيرتين.

وتًعد الأقاليم الخارجية جزء من أستراليا، وليست ذات حكم ذاتي، ولكن لها علاقة فريدة بالحكومة الفيدرالية، ومن بين هذه الأقاليم المدرجة في قائمة البيت الأبيض جزر كوكوس (كيلينج)، وجزيرة الكريسماس، وجزيرة نورفولك.

وتم فرض تعريفة جمركية بنسبة 29% على جزيرة نورفولك، التي يبلغ عدد سكانها 2188 نسمة وتقع على بعد 1600 كيلومتر شمال شرق سيدني، وهي أعلى بنسبة 19 نقطة مئوية من بقية أستراليا.

26 % رسوما جمركية على جزيرة نورفولك الأسترالية

في عام 2023، صدرت جزيرة "نورفولك" بضائع بقيمة 655 ألف دولار أمريكي، أي 1.04 مليون دولار أسترالي، إلى الولايات المتحدة، وكان صادراتها الرئيسية عبارة عن أحذية جلدية بقيمة 413 ألف دولار أمريكي، 658 ألف دولار أسترالي، وفقًا لبيانات للمرصد الاقتصادي بإستراليا.

طيور البطريق على جزيرة هيرد، فيتو



الغريب أن جورج بلانت، مدير جزيرة نورفولك، نفى صحة هذه البيانات، وصرح بأنه "لا توجد صادرات معروفة من جزيرة نورفولك إلى الولايات المتحدة، ولا توجد تعريفات جمركية أو حواجز تجارية غير جمركية معروفة على البضائع الواردة إلى جزيرة نورفولك"، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأكد ألبانيز، اليوم الخميس، أنه "تم فرض تعريفة جمركية على جزيرة نورفولك بلغت نسبتها 29%، برغم من عدم وجود منافسة تجارية لجزيرة نورفولك للاقتصاد العملاق للولايات المتحدة، لكن هذا يُظهر ويُجسّد حقيقة أنه لا يوجد مكان في العالم بمنأى عن هذا الأمر.

فرض رسوم جمركية على جزر أستراليا تثير الجدل

أرقام الصادرات من جزيرتي هيرد وماكدونالد أثارت جدلًا واسعًا، فالمنطقة تضمّ مصايد أسماك، لكن لا توجد فيها أبنية أو مساكن بشرية على الإطلاق، ووفقًا لبيانات التصدير، الصادرة عن البنك الدولي، فقد استوردت الولايات المتحدة منتجات بقيمة 1.4 مليون دولار أمريكي،2.23 مليون دولار أسترالي، من جزيرتي هيرد وماكدونالد في عام 2022، وكانت جميعها تقريبًا من واردات "الآلات والأجهزة الكهربائية"، ولم تتضح ماهية تلك البضائع.

في السنوات الخمس السابقة، بلغت الواردات من جزيرتي هيرد وماكدونالد من 15 ألف دولار أميركي، 24 ألف دولار أسترالي، إلى 325 ألف دولار أميركي، 518 ألف دولار أسترالي، سنويًا.

وقامت وزارتا الخارجية والتجارة وقسم القارة القطبية الجنوبية الاسترالية بمهاتفة البيت الأبيض للحصول على تعليق بهذا الشأن.



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