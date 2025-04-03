المرور على مكاتب صحة الإسماعيلية للتأكد من تقديم الخدمات الوقائية (صور)

قامت لجان الإشراف برئاسة الدكتورة مي سامى مدير إدارة الطب الوقائي، التابعة لمديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية بالمرور على مكاتب الصحة والوحدات الصحية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الوقائية والتأكد من تواجد الأطقم الطبية حسب جداول النوبتجيات.

متابعة كشوف تسجيل المواليد

كما قامت لجان المتابعة التابعة لمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، بمتابعة كشوف تسجيل المواليد والوفيات وتطعيمات الأطفال حديثى الولادة (جرعة الكبدى، وشلل الأطفال) والاطمئنان على مأمونية منظومة التبريد.

جانب من الجولات، فيتو

جانب من الجولات، فيتو

جانب من الجولات، فيتو

توفير الطعوم والأمصال

كما تم التأكد من توافر الطعوم والأمصال بمراكز الوقاية من مرض السعار المنتشرة في أنحاء محافظة الإسماعيلية.



جانب من الجولات، فيتو

جانب من الجولات، فيتو

جانب من الجولات، فيتو

ويأتي ذلك استكمالًا لتطبيق خطة التأمين الطبى خلال إجازه عيد الفطر المبارك، ووفق توجيهات وزارة الصحة والسكان بتكثيف لجان مرور فرق إشراف مديرية الصحة على منافذ تقديم الخدمة الصحية بوحدات الرعاية الأولية.



جانب من الجولات، فيتو

جانب من الجولات، فيتو

وكانت قد واصلت الفرق الطبية التابعة لمبادرة 100 مليون صحة في محافظة الإسماعيلية، تقديم خدماتها الطبية، بأماكن التجمعات والمتنزهات وفق خطة التأمين الطبي لمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على تواجد وانتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة بكافة أماكن تجمعات المواطنين، وذلك وفق خطة التأمين الطبي وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف العمل على حزمة المبادرات الرئاسية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

عدد الخدمات الطبية التي تم تقديمها خلال شهر رمضان

وقالت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية: إن فرق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة تمكنت من تقديم خدماتها الطبية لأكثر من 14220 مواطن خلال شهر رمضان المبارك بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى لعدد 10419، ومبادرة صحة المرأة لعدد 8378 سيدة، السمعيات 1842، متابعة حوامل 953 سيدة، مبادرة أم وجنين 356 حالة.

مواصلة تقديم الخدمات خلال عيد الفطر

وأضافت الدكتورة هبه جودة منسق المبادرات ومدير إدارة الرعاية الأساسية في مديرية الصحة بالإسماعيلية أن فِرق مبادرة 100 مليون صحة واصلت تقديم خدماتها خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك بالحدائق والمتنزهات وأمام دور العبادة.

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