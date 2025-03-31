محافظ الإسماعيلية يتواصل مع نوبتجيات الطوارئ من داخل مركز التحكم الإقليمي للشبكة الوطنية (صور)

أجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية جولة تفقدية مفاجئة للاطمئنان على سير العمل، وتنفيذ خطة التأمين لاحتفالات عيد الفطر المبارك بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية لإقليم القناة وسيناء.

محافظ الإسماعيلية يتواصل مع نوبتجيات الطوارئ

وخلال الجولة تواصل محافظ الإسماعيلية مع نوبتجيات الطوارئ والعمليات بمراكز ومدن وأحياء الإسماعيلية، بإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتأكد من تنفيذهم لكافة الاستعدادات المخططة لخدمة المواطن بالإسماعيلية خلال اجازة العيد.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

استمرار انعقاد غرفة الطوارئ

وأكد محافظ الإسماعيلية استمرار انعقاد غرفة الطوارئ فى الشبكة الوطنية للطوارئ، وتكثيف المرور الميداني لضمان أفضل الخدمات الطارئة فى أزمنة قياسية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

إشادة بتطور الخدمات بالشبكة الوطنية

وأثني محافظ الإسماعيلية على تطور خدمات الطوارئ بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وربطها مع المستوى الأعلى.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

أرقام التواصل مع مركز التحكم الإقليمي، فيتو

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