محافظ الإسماعيلية: حريصون على رفع كفاءة المنشآت السياحية (صور)

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أنه منذ لحظة توليه المسئولية بمحافظة الإسماعيلية، وضع نصب عينيه تطوير القطاع السياحي بالمحافظة بكافة المقومات القادرة على إحداث انتعاشة في القطاع سواء الاقتصادي أو السياحي.

توجيهات بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مطعم وشاطئ الفيروز

ووجه محافظ الإسماعيلية بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بمطعم وشاطئ الفيروز، وذلك تمهيدا لاستقبال موسم الصيف على أكمل وجه.

جانب من تفقد المنتجع، فيتو

جانب من تفقد المنتجع، فيتو

خطة كاملة لتطوير كافة الأندية والشواطئ

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الأندية والشواطئ والمنشآت السياحية التابعة للمحافظة، حتى تواكب التطور الحادث في القطاع السياحي وحتى تستطع المحافظة استيعاب حجم الإقبال عليها خلال فترة الصيف والإجازات.

جانب من تفقد المنتجع، فيتو

تفقد أعمال التطوير بمنتجع وشاطئ الفيروز

وكان قد حرص اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على تفقد أعمال التطوير التي تتم بنادي وشاطئ الفيروز وذلك خلال زيارته اليوم للنادي.

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