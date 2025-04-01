أوقاف الإسماعيلية ترد على فيديو اللهو ببالون داخل مسجد

أكد الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، خلال تصريحات خاصة لفيتو أن الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوضح لهو شيخين بزي أزهري مع أحد الأطفال احتفالا بالعيد لم يتم تصويره بمساجد تابعة للأوقاف بالإسماعيلية.

تصوير الفيديو داخل إحدى المنشآت التابعة للهيئة

وأوضح أن هذا الفيديو تم تصويره داخل أحد منشآت هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ويتبع إداريا وإشرافيا الهيئة ويقتصر دور مديرية أوقاف الإسماعيلية على إرسال خطيب لأداء صلاة الجمعة.

الشيخان لا يتبعان للازهر ولا للاوقاف

وأشار وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية إلى أن الشيخين الموجودين بالفيديو لا يتبعان الأوقاف ولا الأزهر وهناك تنسيق كامل بين الهيئة ومديرية أوقاف الإسماعيلية لعدم تكرار مثل هذه التصرفات، وذلك للمحافظة على وقار المساجد.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو يوضح لهو طفل بالبالون داخل مسجد بمحافظة الإسماعيلية حيث شارك الطفل في اللعب شيخيان داخل المسجد مما آثار الجدل.

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