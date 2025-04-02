محافظ الإسماعيلية يتابع جهود الوحدات المحلية في رفع القمامة والمخلفات (صور)

أكرم: التصدي بكل حسم للتعديات واستمرار مبادرة " احمي أرضك"

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية جهود الوحدات المحلية بالمحافظة في استمرار أعمال رفع القمامة والمخلفات أولًا بأول وذلك خلال أيام عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1446.

تكثيف أعمال النظافة

وأكد محافظ الإسماعيلية، ضرورة تكثيف أعمال نظافة في شوارع وميادين المحافظة من أجل بيئة نظيفة والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

تكثيف التواجد الميداني

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى التواجد الميداني لكافة رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة لتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات والاستجابة الفورية لكافة شكاوى المواطنين، هذا إلى جانب متابعة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق السيولة المرورية مع ضرورة الحفاظ على رصيف آمن للمارة من الأطفال وكبار السن.

التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات

كما أوضح محافظ الإسماعيلية، أن الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية تتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.



جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

مركز ومدينة القنطرة شرق

وقامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة القنطرة شرق بتنفيذ إزالة فورية لعدد 5 حالات تعدٍّ بالبناء على أراضي زراعية بقرية جلبانة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة الزراعية ومندوب حماية الأراضي.

وكانت الإزالة الأولى عبارة عن منزل بالطوب الأبيض بدون سقف على 144 متر، والثانية عبارة عن سور بالطوب الأبيض بارتفاع 3 متر وطول 75 متر والثالثة عبارة عن ثلاثة محال بالطوب الأبيض بدون سقف على مساحة 60 متر والرابعة والخامسة عبارة عن إزالة منزلين من الطوب الأبيض بدون سقف، إحداهما على مساحة 40 متر والآخر على مساحة 100 متر.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بتنفيذ إزالة فورية لمبنى من الطوب الأبيض على أرض زراعية بمساحة 120 م بدون ترخيص وذلك بقرية أم عزام.

كما تم تنفيذ إزالة لمبنى آخر بدون ترخيص بقرية الوادي الأخضر بمركز ومدينة القصاصين الجديدة، وفي مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بتنفيذ إزالة فورية لسور من الدبش الأبيض مقام على أراضي زراعية بمساحة ٥٠ متر طولي، وذلك بعزبة الزهراء بقرية الجزيرة الخضراء.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.



جدير بالذكر أن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية كان قد أطلق مبادرة تحت عنوان "احمي أرضك"، تنفذها مديرية الزراعة بالإسماعيلية لحماية الأراضي الزراعية بالمحافظة من خطر التعدي بالبناء والممارسات الخاطئة، مشددًا على ضرورة اليقظة التامة والتصدي بكل حزم لجميع محاولات التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة العيد وبعده، مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية هي واجب على كل مسؤول وكل مزارع يحيا على تراب الوطن.

وشدد على ضرورة رفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بمديرية الزراعة وتكثيف المرور على القطاع الزراعي، وكذلك الوعي التام والتصدي بحزم لجميع محاولات التعدي على الأراضي الزراعية.

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