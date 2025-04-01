الثلاثاء 01 أبريل 2025
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محافظات

خلال حملة بالإسماعيلية، المرور على 44 منشأة غذائية وإعدام 52 كيلو أغذية فاسدة (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن المديرية شنت حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق، وذلك بالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بجميع إدارات الإسماعيلية الصحية. 

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المستهدف من الحملة 

وأشارت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية أن الحملة استهدفت المرور على  44 منشأة غذائية شملت محال للأسماك المملحة والرنجة، والحلويات والبسكويت وكعك العيد ومحال بيع الأغذية على مستوى المحافظة. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

استكمال خطة التأمين 

يأتي ذلك استكمالًا لتطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك، وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق؛ للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملة 

وأوضحت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي في الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إعدام 52 كيلو أغذية و25 لترًا من السوائل لوجود تغيُّر في الخواص الطبيعية، وتحرير عدد 48 محضر مخالفات منها: تحرير 17 محضر شهادة صحية و31 محضر نظافة عامة، والتوصية بالغلق لعدد 10 منشآت غذائية لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة، وذلك طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن للمخالفات المضبوطة.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، خلال أيام العيد، موكدًة أنه لا تهاون مع المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية صحة الاسماعيلية الطب الوقائى الرقابة على الأغذية الصحة العامة

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