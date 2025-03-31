  100 مليون صحة تقدم خدماتها الطبية بأماكن تجمعات المواطنين في الإسماعيلية (صور)

فرق المبادرة قدمت خدماتها لأكثر من 14 ألف و220 من مواطنى الإسماعيلية خلال شهر رمضان المُبارك

أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على تواجد وانتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة أمام المساجد والميادين عقب صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك وفق خطة التأمين الطبي خلال أيام العيد وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف العمل على حزمة المبادرات الرئاسية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمه للمواطنين .

عدد الخدمات الطبية التي تم تقديمها خلال شهر رمضان

وأعلنت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية أنه تم تقديم خدمات المبادرة الرئاسيه 100 مليون صحة لأكثر من 14220 مواطنا خلال شهر رمضان المبارك بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى لعدد 10419، ومبادرة صحة المرأة لعدد 8378 سيدة، السمعيات 1842، متابعة حوامل 953 سيدة، مبادرة أم وجنين 356 حالة.

جانب من تقديم الخدمات، فيتو

جانب من تقديم الخدمات، فيتو

مواصلة تقديم الخدمات خلال عيد الفطر

وأضافت الدكتورة هبة جودة منسق المبادرات ومدير إدارة الرعاية الأساسية في مديرية الصحة بالإسماعيلية أن فِرق مبادرة ١٠٠ مليون صحة ستواصل تقديم خدماتها أيام أجازة عيد الفطر المبارك بالحدائق والمتنزهات وأمام دور العبادة.



جانب من تقديم الخدمات، فيتو

جانب من تقديم الخدمات، فيتو

وذلك وفقا لجدول خطة التأمين الطبي لأيام الأعياد، وبالتنسيق مع الدكتورة بثينة بركات مدير إدارة القوافل العلاجية، والدكتورة جيهان سامي مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية، وتُقدم المبادرة خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر والاعتلال الكلوي) من خلال الفرق والعيادات الطبية المتنقلة وفرق التواصل المجتمعى.

جانب من تقديم الخدمات، فيتو

جانب من تقديم الخدمات، فيتو

انعقاد غرفة الطوارئ

وأشارت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية إلى إنعقاد "غرفه الطوارئ والأزمات" برئاستها وحضور أعضاء لجنة الأزمات وتلقى الغرفه أى شكاوى أو بلاغات على مدار الساعة ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، وقيام فريق إشراف المديرية بالمرور على المنشآت الطبية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وتواجد الفرق الطبية وتوافر ارصدة الأدوية والمستلزمات.

كما شكلت إدارة العلاج الحر لجنة للمرور على المستشفيات الخاصة بمحافظة الإسماعيلية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال حالات الطوارئ وللتأكد من انتظام سير العمل بها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.